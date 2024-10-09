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理想汽車據報擬在港建立晶片研發辦公室 規模約10人

據內媒《晚點》報道，理想汽車（2015）計劃在港建立一個晶片研發辦公室，正在招募職級為18至19級的AI晶片架構師。辦公室定位是國際技術交流中心，隸屬於理想晶片預研部門，目前開放的職位大致對應內地龍頭互聯網公司的技術專家或高級專家，團隊規模預計約10人左右。

報道引述接近集團的人士稱，理想晶片預研部門隸屬於系統營運部門，主要負責與智慧駕駛晶片相關的軟體研發工作。此外，理想汽車官網顯示，集團正在港招募與晶片、訓練集群相關的戰略投資人士，要求候選人具4年及以上台灣晶片產業公司從業經歷，了解晶片產業的設計技術、先進製程、設備等最新變化，有能力完成晶片產業研究、專案研究和投資等工作。

報道指出，去年11月理想已在新加坡設立晶片研發辦公室，現時理想晶片研發團隊也分布在北京、上海和美國矽谷，合計約200人。理想正同時自研兩種晶片，分別是用於智慧駕駛場景的AI推理晶片，以及用於驅動馬達控制器的SiC功率晶片，駕駛車推理晶片料於今年第四季得出「流片（試生產）」結果，2026年量產裝車。

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