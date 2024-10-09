報道引述接近集團的人士稱，理想晶片預研部門隸屬於系統營運部門，主要負責與智慧駕駛晶片相關的軟體研發工作。此外，理想汽車官網顯示，集團正在港招募與晶片、訓練集群相關的戰略投資人士，要求候選人具4年及以上台灣晶片產業公司從業經歷，了解晶片產業的設計技術、先進製程、設備等最新變化，有能力完成晶片產業研究、專案研究和投資等工作。

報道指出，去年11月理想已在新加坡設立晶片研發辦公室，現時理想晶片研發團隊也分布在北京、上海和美國矽谷，合計約200人。理想正同時自研兩種晶片，分別是用於智慧駕駛場景的AI推理晶片，以及用於驅動馬達控制器的SiC功率晶片，駕駛車推理晶片料於今年第四季得出「流片（試生產）」結果，2026年量產裝車。

其他報道

「前恒大軍師」任澤平倡規範上市公司減持

財政部預告周六開記招 恒指仍跌289點 中資券商股弱勢 港交所兩日挫18%

積金局：MPF股票基金過去12個月平均回報23.9%

台積電9月收入按年升39.6% 第三季收入勝預期

​財庫局與彭博合推「香港家辦匯」吸環球家族辦公室來港

瑞銀：對中國股市看法中性 月中至月底公布具體政策前續雙向波動

財政部周六開記招 未能逆轉A股跌勢 滬指跌6.6% 兩市成交額2.4萬億人幣

馬斯克：若特朗普輸給賀錦麗 我就「玩完」

人行財政部聯合工作組召開首次會議 肯定在央行國債買賣方面緊密合作

中國財政部本周六舉行記者會 介紹加大財政政策逆周期調節力度詳情

大摩：內房股黃金周平均賣樓升39% 潤地綠城中海外表現尤佳

調查：港三成消費者上季收入升趨樂觀 擬申請按揭貸款人數增

【有片：埋身擊】若考慮買入非美貨幣沽美元 宜待美匯指數回落才入場

醫渡科技擬回購1.06億股份

港股半日跌291點 大市成交額2418億元 美團逆市漲2.5% 新股榮利營造挫16%

HK Express伙Klook推專屬網站 今午推限量日本旅遊產品半價優惠碼