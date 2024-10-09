證監會亦暫時吊銷新湖的前負責人員及負責整體管理監督、合規、資訊科技和風險管理的核心職能主管倪威（男）的牌照，為期九個月，由2024年10月8日起至2025年7月7日止，原因是新湖的缺失乃歸咎於倪在關鍵時間內沒有履行其作為新湖負責人員兼高級管理人員的職責。

證監會的調查發現，新湖沒有對84名客戶用以發出交易指示的客戶自設系統進行任何盡職審查，以致未能妥善評估並管理與其客戶使用該等客戶自設系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。

證監會又識別到存入六名客戶帳戶內的款項與他們所聲明的財政狀況並不相稱，儘管新湖聲稱其職員已向該等客戶跟進存入帳戶內的可疑或異常存款，但卻未能證明它曾就有關存款進行適當查詢，並妥善處理相關的洗錢／恐怖分子資金籌集風險。證監會發現，新湖沒有實施充足的系統和監控措施，以監察和評估客戶將大額、異常或可疑資金存入他們的帳戶的情況。

證監會更發現，新湖沒有設立有效的持續監察系統以偵測客戶帳戶內的可疑交易模式，以致它未能偵測到在十個客戶帳戶內的12,413項自我配對交易。

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