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調查：香港僱主與員工大致滿意混合工作模式  但建議改善工作空間

混合工作模式數年來的分歧終於出現轉機，Unispace最新發佈的一項全球調查顯示，員工與僱主已達成一個雙方都能接受的折中方案。根據《從限制到韌性》調查報告顯示，香港95%的僱主與87%的員工對當前與全球一致的混合工作模式倡議表示滿意。

調查顯示，香港僅有36%的企業有為員工提供彈性工作時間，而65%的企業則表示已做好調整。同時有41%的員工已將「更彈性的工作時間安排」視為未來五年內最想見到的職場變革之首。但與全球各地相比，香港員工也最有可能表示自己的工作出勤情況正在受到監督。香港高達84%員工對試行四天工作制持開放態度，且有51%員工願意將每日工作時間調整為10小時，以保持每星期40小時的工作總時數。 Unispace亞洲區策略部總監邱建翰表示，在未來五年隨着員工對工作場所的靈活性要求日益增長，香港企業務須提升包容性，並設計出真正讓人樂於其中的實體工作空間。

該公司稱，香港由於房地產價格高昂，人們極為注重辦公室的實用性，這意味着會議室和工作站將優先作為必不可少的工作區域。調查顯示，有35%的員工表示缺乏一個可供休憩、放鬆及舒緩壓力的空間。其建議僱主應該考慮劃分出不同的區域，安靜平和的區域，供專注工作或恢復精力；以及活躍的機動區域，以便進行交流與合作。

Unispace續指，僱主應當將目光轉向將現代科技融入工作場所的設計之中，譬如運用人工智能驅動的工作設備。同時隨著Z世代步入職場，對靈活性、數碼設施及注重全人健康的辦公環境需求節節攀升。另一方面，55歲及以上年長員工主要將辦公室作為完成專注型任務的場所。不過香港員工普遍希望每星期能在辦公室工作至少3.8日，這一比例高於全球平均水平。為有效促進職場中各世代的溝通，Unispace稱，機構需着眼於營造現代化、科技諳熟的工作環境，並倡導促進健康與福祉的文化氛圍。

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