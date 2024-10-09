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富瑞：發改委記者會後投資者縮減刺激方案期望 料H股急升階段已完

發改委昨日記者會未有公布具體財政刺激措施，不過富瑞發表報告，認為任何增加預算或在在預算以外發行債券，都應由國務院建議和宣布，並經全國人大批准，因此該行已預計發改委不會任何有關潛在財政刺激的消息公布。

據富瑞向投資者了解，大多數外資認為發改委官員「未有直接回答問題，繼續舊有一套」，了解發改委不會透露刺激方案的外資，亦認為是次「浪費機會重建投資者信心」，顯示當局或缺乏提振經濟的緊逼性。香港和內地投資者則認為，是次顯示內地政策急轉後缺乏協調，部委之間需要協調，自己也要衡量不同指標，需要時間協調政策以向最高領導層作出建議。

記者會後，部分投資者對刺激政策規模預期縮減，雖然大多數維持2萬至5萬億元（人民幣，下同）預期，但有更多預期為2萬億元至3萬億元，甚至部分開始預期今年沒有大規模刺激。富瑞指，市場對未來3年內地GDP增長顧憂增長，需要面對出口或未能持續、消費疲弱、地產拖累市場、地方政府債壓力高企，若沒有強力政策支持，經濟或難以扭轉。

富瑞基本預期，內地將推出2萬億元財政刺激，今年規模少於1萬億元，其餘在明年推出，逐步推出支持合乎監管機構對股市「牛市但非瘋牛」的目標。該行預期將有1.5萬億元支持地方政府向企業和個人支付應付賬款，例如公務員工資、地方政府企業向國企應付款等，3000億元用於直接提振家庭收入和消費，如向困難家庭轉移支付，另有2000億元用於支持不能通過銀行白名單融資的保交樓項目。

股市方面，富瑞認為，A股在散戶支持下，由政策轉向氣氛帶動的急升或可持續，但H股市場由活躍機構投資者入市帶動的升幅很大機會已經完結，加上如美國總統選舉的外圍不確定性正在上升，外資取態轉向審慎，對外資機構投資者而言，新增財政政策刺激將為及後市况的關鍵。

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