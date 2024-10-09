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調查：理財取態大不同 男士好炒股女士愛磚頭

香港財務策劃師學會今日發布「男女理財大不同」問卷調查結果，結果顯示，超過9成港人有儲蓄的習慣，74%男性更易接受投資風險，多於60%女性受訪者為多。被問及如果手上有100萬元現金，5成男女受訪者首選是放在銀行進行儲蓄或定期儲蓄；次選方面，24%女性會選擇支付房地產部分首期，25%男士會投資於股票。

退休計劃方面，37%女性傾向40歲前提早進行策劃，男性僅為31%；男性更多會於51歲後才進行退休策劃，甚至不會考慮的更高達40%。至於未來的財務困擾，48%女性及39%男性均視醫療開支需要逾半男女受訪者將理想的退休儲備設定在500萬至1,500萬元之間，佔整體女性61%及男性的52%。

被問及如果手上有100萬元現金，5成男女受訪者首選是放在銀行進行儲蓄或定期儲蓄；次選方面，24%女性會選擇支付房地產部分首期，較男性多出10個百分點，25%男士會投資於股票，但只有12%女性會選擇炒股。此外，分別有10%女性及7%男性會選擇投資基金；最少女性選擇投資外匯，只有3%，7%男性就選擇作外匯投資。

香港財務策劃師學會行政總裁劉振輝表示，男性認同「有危才有機」這句話較女性多出14%，因此平衡兩性之間的強弱點，尤其是處理夫婦及伴侶對風險的看法，更易達至關係和諧，達到良好的投資效果。

「男女理財大不同」問卷調查以網上形式於2024年9月27日至10月2日進行，受訪者為年齡21歲或上人士，女男各佔6成及4成，共收回265份有效問卷。

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