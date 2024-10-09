跟網友談起累計認購期權（Accumulator）和累計認沽期權（Decumulator）。據說市況突然變好，有銀行（我猜測）不僅所有累計期權knock out，而且還不「開盤」，只叫客戶加錢操作。

當然有許多人（尤其或專門是專業投資者的廠佬商家）比筆者更熟悉實際情況。我反而心想，前一段日子還有人做港股嗎？這才讓我想起下面這則關於細價股玩港交所結構產品的新聞。

翻閱今年4月的新聞報道，「電訊數碼再買港交所累計認沽期權合約」，標題沒錯是再買，因為這不是第一次進行這種對賭操作，而是至少先後兩次。

累計認沽期權合約屬於不保本的看淡合約，股價會跌而且「睇死你升不穿」行使價，較港交所當時（4月）股價高近兩成，即在這個價位之前沽出還有獲利空間。

當時港股氣氛改善（肯定不及近日級數），港交所一周股價累升一成（現在則嫌少），電訊數碼披露買入港交所累計認沽期權，這也是看升幅有限，且戰且退的策略。

價值1292萬元的388累計認沽期權，以當時股價計算，涉及43676股，相當於每股行使價295.846元。為期12個月，合約的取消價格為234.72元。

再次提到行使價，是因為港交所當時確實繼續上漲，公布時股價在200元以上，約一個月左右，高見294.44元，之後要一直到近期才再上破。這意味著，電訊數碼的累沽期權越賺越微，還好不用在蝕讓式交出股票（假設沒有倍數條款）。

之後一個月港交所開始轉跌，Decumulator開始又賺回一些，股票仍在持續交給對家銀行。但其中的破綻或缺陷是，港交所之後跌到220元，即穿過了取消價，所以合約應該已自動失效，無法繼續操作。

世事難料，如果當時能守住234元的位置，便要履行合約，但港交所近期突破300元、直衝400元，電訊數碼就要以低於市價的行使價（295元）賣出，這就著數即變蝕底，網上用語叫GG了。

理論上，每賣出一手就在賬面上變相虧損100元，還要交出股票變雙輸。但實際上，由於合約已經被取消，交易終止，又沒有蝕底。而與之「對賭」的買方是滙豐。

電訊數碼當時表示，在該合約前並無任何未完成的股票累計認沽期權（但上面又說有做過？），而且已有足夠數量的港交所股份履行合約（以什麼價格買入多少的？）。

報道指，電訊數碼2022年以總代價5897.5萬港元，買入逾14萬股港交所，即每股成本價逾400元。據報道是同樣因為要與滙豐簽訂合約。

2022年6至7月期間，雙方簽署了3份累計認沽期權合約，都是用來操作港交所的，規定可以每股行使價450元以上沽出。

當時港交所股價剛見過384元，事後回望，那陣時不知道，原來已經見年內高位，on paper可以賺好一段時間，亦理應有水位賺得更多。

不過，港交所股價其後在不足一個月內，就跌破合約的取消價（分別約在351-368元之間），結果空歡喜一場，已經示範了無法順利地由頭賺到落尾。

至於大行對港交所的最新看法，大摩都是偏淡，認為平均日交易量ADV的反彈，將支持第三季有適度同比增長，預計第三季的收入和純利將分別增長8%和7%，但仍有多個不利因素。

這些包括由於利率下降，淨利息收入的支持減少，加上IPO市場疲軟。簡單講，雖然市場情緒在短期內可能帶來支持，但基本面改善的時間和幅度，或滯後於估值的反彈。

電訊數碼未必會那麼快便第三次「做港交所世界」，累沽期權標的也有很多大價股。但未等到進入牛市，就已因為經歷港股低位而被「敲出」。還是趁市旺開Accumulator又不怕接貨了？雖然港交所轉眼又想回落至300元水平。

久利生