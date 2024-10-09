今次國泰君安為吞海通證券，集團建議向母企上海國際按每股A股15.97元人民幣，發行不超過6.26億股A股，佔存續公司經擴大已發行股本總額的3.55%，籌資100億元人民幣，以為募集配套資金以增加存續公司的資本金、支持業務發展、補充營運資金、 償還債務及支付與擬議合併相關及合併後整合等費用。

據公告，即每1股海通證券A股可以換取0.62股國泰君安証券將發行的國泰君安A股；及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安証券將發行的國泰君安H股。

另根據中國監管規定，雙方將向異議股東提供現金選擇權，合資格國泰君安異議股東將有權向國泰君安現金選擇權提供方按每股國泰君安A股14.86元人民幣及每股國泰君安H股8.54港元的現金價出售國泰君安股份。

合資格海通證券異議股東將有權向海通證券現金選擇權提供方按每股海通證券A股9.28元人民幣及每股海通證券H股4.16港元的現金價出售海通證券股份。

今次合併協議須符合三項條件，包括獲得國泰君安及海通證券股東大會通過，以及獲上海市國資委、上交所及中國證監會就擬議合併作出批准、核准或註冊。

過渡期安排方面，據公告除經國泰君安証券及海通證券事先書面已同意或已知曉或應當知曉的事項外，在過渡期內，國泰君安証券及海通證券的資產、業務、人員、運營等各方面應保持穩定，且相互獨立，不會做出與國泰君安証券及海通證券一貫正常經營不符的重大決策，亦不會進行任何可能產生重大債務、 義務、負債，且對其經營及財務狀況產生重大不利影響的活動。國泰君安及海通證券亦不得增加或減少其各自的股本總額或發行可轉換債券，亦不得對各自的股本進行任何其他變動調整等。