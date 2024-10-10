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道指升431點 創收市新高 標指創即市及收市新高 金龍指數近兩周低

美息升，創至少個半月高，美2年期10年期債息差收窄，美3個月10年期債息倒卦見近一年最窄，金龍指數見9月30日後新低，美股上升，道指創近兩周高及收市新高，標指創即市及收市新高，納指創兩周高。

聯儲局9月政策會議紀要顯示決策層更深分歧，雖然在主席鮑威爾的主導下幾乎一致通過大手筆減息，但不止一位主張只下調利率25個基點，認為政策正常化應循序漸進。達拉斯聯儲行長Logan表示，在9月大幅減息後，聯儲局需放慢減息步伐，應對經濟不確定性。關注周四將公布的CPI數據透露利率路徑線索。

著名經濟學家魯比尼警告稱，特朗普若當選總統將令美國面臨滯脹衝擊。RBC BlueBay首席投資官認為，兩位總統候選人的政策均推高通脹，聯儲局明年可能被迫加息。

道瓊斯工業平均指數收漲431點，升幅1.03%，報42512點。標普500指數收漲40點，升幅0.72%，報5792點。納斯達克綜合指數收漲108點，或0.6%，報18291點。

聯合健康升1.66%，報591.22美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻63點，而波音跌3.41%，報149.37元，拖累道指34點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報229.54元，升1.66%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報161.86元，跌1.53%，亞馬遜(美：AMZN)收市報185.17元，升1.34%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報590.51元，跌0.4%，英偉達(美：NVDA)收市報132.65元，跌0.18%，微軟(美：MSFT)收市報417.46元，升0.66%，Tesla (美：TSLA)收市報241.05元，跌1.41%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.67%，報520點。德國DAX指數收漲0.99%，報19254點；法國CAC 40指數漲0.52%，報7560點；英國富時100指數收漲0.65%，報8243點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.29%，報7447點。

美國2年期債息曾升最多1.65%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為2.57%。高見4.0236厘，是8月20日4.0702厘後最高。收市報4.0215厘，是8月19日後收市新高，當日報4.066厘。

美國10年期債息曾升最多1.61%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為1.62%。高見4.0765厘，是7月31日4.153厘後最高。收市報4.0726厘，是7月30日後收市新高，當日報4.1394厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至7.672基點，是10月4日14.925基點後最窄。收市報4.684基點，是10月8日後收市最窄，當日報5.163基點。

美3個月10年期債息續倒卦，曾收窄至58.197基點，是10月8日57.106基點後最窄。收市報59.171基點，是2023年10月31日後收市最窄，當日報54.467基點。連續8日收窄，累計27.782基點，對上一次連升8日是2023年8月21日。

金龍指數曾跌最多3.73%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為8.05%。低見7262.95點，是9月30日7259.94點後最低。收市報7447.29點，是9月30日後收市新低，當日報7268.41點。連跌2日，累計跌651.76點，對上一次連跌2日是9月4日。

道指曾升最多1.14%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見42562.01點，是9月27日42628.32點後最高。收報42512點，升1.03%，創收市價計新高。連升2日，累計升557.76點，對上一次連升2日是9月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月27日。

標指曾升最多0.79%，是10月8日後最大升幅，當日升幅為1.08%。高見5796.8點，創紀錄新高。收報5792.04點，升0.71%，創收市價計新高。連升2日，累計升96.1點，對上一次連升2日是9月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月3日。

納指曾升最多0.66%，是10月8日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見18302.05點，是9月26日18327.34點後最高。收市報18291.62點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。連升2日，累計升367.72點，對上一次連升2日是9月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月3日。

 