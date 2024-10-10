個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.36%，折合報439.61元；阿里巴巴（9988）跌1.63%，折合報104.82元；美團（3690）升0.93%，折合報188.83元；匯控（0005）升0.56%，折合報68.66元；建行（0939）跌0.4%，折合報5.79元。

道期現升0.004%；標期現跌0.06%；納期現跌0.12%。日本東證指數現升0.48%；韓國KOSPI指數現升0.3%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.51%。

VIX指數隔晚跌2.61%或0.56點，報20.86點。

紐油現升0.42%或0.31美元，報73.55美元；布油現升0.4%或0.31美元，報76.89美元；金價現升0.04%或1.21美元，報2608.98美元；LME 銅期貨隔晚跌0.69%或67.5美元，報9675美元。比特幣現升0.03%或22.51美元，報60415.77美元；美國10年期債息現跌0.19%或0.0079厘，報4.0647厘。

今日焦點股份可留意：

招金（1818）最快今日公布業績。

零跑（9863）配售7021萬股內資股集資28億。

國泰君安（2611）落實併海通證券（6837），1股海通換0.62股國泰君安。

華興資本（1911）委任許彥清任董事會主席兼執董。

楊協成首次披露持有維他奶（0345）逾5%股權。

義合（1662）與內地企業在中港組合資企業，推動環保建材新材料。

「謎網股」首控集團（1269）主席成立香港中小上市公司協會 。

理想汽車（2015）據報擬在港建立晶片研發辦公室，規模約10人。

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