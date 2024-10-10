第一財經引述接近央行人士報道，互換便利期限不超過1年，到期後可申請展期；抵押品範圍未來可能會視情况擴大；央行將通過特定的一級交易商開展操作，透過觀察一級交易商名單，可能是中債信用增進公司。

中證報從接近央行人士處了解到，互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣政策規模。現行人民銀行法規定，央行不得直接向非銀金融機構提供貸款，證券、基金、保險公司互換便利採用的是「以券換券」的方式，既提高了非銀機構融資能力，又不是直接給非銀機構資金，不會投放基礎貨幣。

上證報引述分析人士表示，透過SFISF，金融機構抵押流動性相對較差的資產，取得流動性較好的資產，從而在市場進行融資、提高資金實力，進而更好地在資本市場進行投資。透過SFISF取得的資金被限制在投資股票市場，有利於更好發揮證券、基金、保險公司穩定市場的角色。

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