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人行：落實增強資本市場要求 創設「SFISF」 首期規模5000億元

人行公布，為落實黨的二十屆三中全會關於「建立增強資本市場內在穩定性長效機制」的要求，促進資本市場健康穩定發展，中國人民銀行決定創造「證券、基金、保險公司互換便利（Securities , Funds and Insurance companies Swap Facility，簡稱SFISF）」，支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。首期操作規模5000億元，視情可進一步擴大操作規模。即日起，接受符合資格的證券、基金、保險公司申報。

第一財經引述接近央行人士報道，互換便利期限不超過1年，到期後可申請展期；抵押品範圍未來可能會視情况擴大；央行將通過特定的一級交易商開展操作，透過觀察一級交易商名單，可能是中債信用增進公司。

中證報從接近央行人士處了解到，互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣政策規模。現行人民銀行法規定，央行不得直接向非銀金融機構提供貸款，證券、基金、保險公司互換便利採用的是「以券換券」的方式，既提高了非銀機構融資能力，又不是直接給非銀機構資金，不會投放基礎貨幣。

上證報引述分析人士表示，透過SFISF，金融機構抵押流動性相對較差的資產，取得流動性較好的資產，從而在市場進行融資、提高資金實力，進而更好地在資本市場進行投資。透過SFISF取得的資金被限制在投資股票市場，有利於更好發揮證券、基金、保險公司穩定市場的角色。

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