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恒指高開408點 科指升2.8% 續低於10天線 國君、海通升逾1倍

恒指今早高開408點或1.99%，報21046點，大市成交金額31億元；國指今早高開159點或2.17%，報7525點。恒生科技指數開市報4772點，升2.85%。上升股份比例為17.25%，下跌為1.82%，無升跌為80.92%。

藍籌73隻升，4隻下跌，5隻無升跌。新奧（2688）升6.08%，報56.7元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌0.39%，報25.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報490元，升5.15%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報10.38元，升0.39%。

恒指續低於10天線(21469.45點)。科指續低於10天線(4827.35點)。

招金（1818）最快今日公布業績。開市報13.3元，升0.61%。

零跑（9863）配售7021萬股內資股集資28億。開市報36元，升13.92%。

國泰君安（2611）落實併海通證券（6837），1股海通換0.62股國泰君安。國泰君安創52周高，見16.3元，開市報16.3元，升106.17%。

海通證券（6837）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升134.35%。

華興資本（1911）委任許彥清任董事會主席兼執董。開市報3.9元，升6.56%。

楊協成首次披露持有維他奶（0345）逾5%股權。開市報6.08元，升0.66%。

義合（1662）與內地企業在中港組合資企業，推動環保建材新材料。無成交，報1.8元。

「謎網股」首控集團（1269）主席成立香港中小上市公司協會 。無成交，報0.096元。

理想汽車（2015）據報擬在港建立晶片研發辦公室，規模約10人。開市報108.2元，升4.04%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見10元，開市報10元，升1.52%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1072.7元，開市報1072.7元，升0%；海通證券（6837）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升134.35%；國泰君安（2611）創52周高，見16.3元，開市報16.3元，升106.17%；僑雄國際（0381）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升6%；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升2.56%；泰凌醫藥（1011）創52周高，見1.4元，開市報1.4元，升250%；COOL LINK（8491）創52周高，見1.72元，開市報1.72元，升10.97%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見58.5元，開市報58.5元，升3.72%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括國農金融投資（8120）低見0.038元，開市報0.038元，跌7.32%。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）創52周高，見1.4元，開市報1.4元，升250%；海通證券（6837）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升134.35%；國泰君安（2611）創52周高，見16.3元，開市報16.3元，升106.17%；OKURA HOLDINGS（1655）開市報0.207元，升15%；國泰君安國際（1788）開市報1.49元，升14.62%；宏光半導體（6908）開市報1.18元，升14.56%；一元宇宙（1616）開市報0.079元，升14.49%。

下跌異動股，包括，汽車街（2443）開市報11.04元，跌14.95%；易還財務投資（8079）開市報0.027元，跌12.9%；SINCEREWATCH HK（0444）開市報0.011元，跌8.33%；國農金融投資（8120）創上市新低，見0.038元，開市報0.038元，跌7.32%；銀建國際（0171）開市報0.121元，跌6.92%；匯盈控股（0821）開市報0.044元，跌6.38%；匯財金融投資（8018）開市報0.075元，跌6.25%；恆泰裕集團（8081）開市報0.048元，跌5.88%；鍋圈（2517）開市報3.86元，跌5.85%；恩典生命科技（2112）開市報0.126元，跌5.26%；一脈陽光（2522）開市報29.1元，跌4.75%。

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