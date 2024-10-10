恒指今早高開408點或1.99%，報21046點，大市成交金額31億元；國指今早高開159點或2.17%，報7525點。恒生科技指數開市報4772點，升2.85%。上升股份比例為17.25%，下跌為1.82%，無升跌為80.92%。