紀要顯示，「幾位與會者指出，下調25個基點將符合循序漸進的政策正常化路徑，這樣做將使決策者在經濟形勢發生變化時有時間來評估政策的限製程度」。

紀要顯示，「幾位與會者討論了傳達以下信息的重要性：即使聯儲局下調了聯邦基金利率的目標區間，聯儲局資產負債表的縮減仍可能會持續一段時間」。

彭博社報道，三藩市聯儲行長Mary Daly表示，預計聯儲局今年將繼續減息，以呵護勞動力市場。「根據我對經濟的預測，認為今年再減息兩次或再降一次，才是我心中可能的預期範圍」，她指的是一到兩次25個基點的減息。

對於上月減息50個基點，Daly描述為「重新校准」，聯儲局主席鮑威爾減息時也用過這個詞，稱旨在保存經濟實力。

Daly指，隨著通脹下降，通脹調整後利率上升，對已經接近聯儲局通脹和就業目標的經濟構成了更大拖累。「在我看來，這種局面最終會破壞經濟」，她說。「我不希望看到勞動力市場進一步放緩」。

彭博社報道，達拉斯聯邦儲備銀行行長Lorie Logan表示，在9月大幅減息後，聯儲局應該放慢減息步伐。她仍然關注聯儲局雙重使命的通脹和就業兩個方面，並概述了經濟面臨的數個風險來證明需要採取更審慎的方法。雖然她今年不會就貨幣政策決定投票，但Logan表示，她支持聯儲局在9月會議上減息的決定。

Logan表示，「繼上個月將聯邦基金利率下調50個基點後，從現在開始，採取更漸進的方式恢復正常的政策立場可能是合適的，以更好地平衡我們雙重使命目標面臨的風險」。Logan表示，貨幣政策仍具有限制性，應該會繼續對住房和其他服務的需求造成壓力。

Logan表示，「通脹和勞動力市場距離我們的目標很近，而不是嚴重過熱」，「減少限制性將有助於避免勞動力市場降溫超過通脹可持續且及時回到目標所需的水平」。但她指出，兩者前景面臨的各種不確定性要求以更審慎的步伐減息。

Logan表示，通貨膨脹的一些上行風險仍然存在，消費者支出和經濟活動仍然強勁，並且金融環境的進一步寬鬆可能會提振總需求。「我仍認為存在通脹可能停留在我們2%目標上方的重大風險」。

波士頓聯儲銀行行長Susan Collins表示，隨著通脹率下降、經濟變得更容易受到衝擊，聯儲局上月將利率下調50基點是「謹慎」之舉。

Collins表示，「在這種背景下，我認為初步減息50個基點是謹慎之舉，考慮到貨幣政策仍然處於限制性區域」，「可能需要進一步調整」。

其他報道

巴郡發行2019年來最大規模日圓債券

滬深三大指數高開 人行進行1500億人幣逆回購 國泰君安、海通證券復牌漲停

恒指高開408點 科指升2.8% 續低於10天線 國君、海通升逾1倍

人行：落實增強資本市場要求 創設「SFISF」 首期規模5000億元

港股ADR升369點 夜期高水433點 美期個別發展 亞股升 招金季績

道指升431點 創收市新高 標指創即市及收市新高 金龍指數近兩周低