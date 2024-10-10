印度本土巨擘塔塔集團（Tata Group）董事長Natarajan Chandrasekaran在聲明中公布了Tata的死訊。他把Tata稱為「一位真正卓越的領導者，其不可估量的貢獻不僅塑造了塔塔集團，甚至塑造了我們國家的結構」。

1991年起擔任董事長的20多年間，Tata帶領這家擁有156年歷史的公司快速擴張。該公司目前業務遍布100多個國家，截至2024年3月的年度，收入達1,650億美元。

該集團旗下有20多家上市公司，生產從咖啡、汽車到鹽和軟件在內的各種產品，經營航空公司，推出印度第一個超級應用程式。該集團還與台灣的力積電合作，在印度建造110億美元的晶片製造廠，並且據悉計劃新建一家iPhone組裝廠。

Tata領導下，曾大舉購入標志性英國資產，其中包括2007年的鋼鐵製造商Corus Group Plc.、2008年的豪車製造商捷豹路虎。

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