彭博社報道，繼承了印度最老牌的企業集團之一並通過一系列引人注目的交易將其打造成全球性商業帝國的Ratan Tata去世。享年86歲。
印度本土巨擘塔塔集團（Tata Group）董事長Natarajan Chandrasekaran在聲明中公布了Tata的死訊。他把Tata稱為「一位真正卓越的領導者，其不可估量的貢獻不僅塑造了塔塔集團，甚至塑造了我們國家的結構」。
1991年起擔任董事長的20多年間，Tata帶領這家擁有156年歷史的公司快速擴張。該公司目前業務遍布100多個國家，截至2024年3月的年度，收入達1,650億美元。
該集團旗下有20多家上市公司，生產從咖啡、汽車到鹽和軟件在內的各種產品，經營航空公司，推出印度第一個超級應用程式。該集團還與台灣的力積電合作，在印度建造110億美元的晶片製造廠，並且據悉計劃新建一家iPhone組裝廠。
Tata領導下，曾大舉購入標志性英國資產，其中包括2007年的鋼鐵製造商Corus Group Plc.、2008年的豪車製造商捷豹路虎。
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