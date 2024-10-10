報道引述消息指，Riccio將於本月離開蘋果。Riccio的Vision Products Group的員工，包括幾千名從事頭顯和相關技術工作的工程師，被告知蘋果硬體業務負責人John Ternus將接手。

報道引述消息指，Riccio目前的副手Mike Rockwell將繼續領導Vision Products Group的日常工作。蘋果發言人拒絕置評。

Riccio退出已醞釀了一段時間。三年前，Riccio從高級副總裁轉為副總裁，並離開了12人執行團隊，這是他最終退休邁進的一步。

這位高層在蘋果工作了26年，有時以粗暴的作風和有爭議的舉動而聞名，但他也聘請了關鍵員工並鼓勵收購，從而催生了重要的新產品。在他任職內監督了蘋果的一些最大的賭注，包括Vision Pro頭顯開發和以失敗告終的造車。

其他報道

內地放寬香港影視業進入內地要求 TVB一度飈24%

印度巨擘塔塔集團前董事長Ratan Tata去世

聯儲局議息紀要顯示減息有分歧 Daly料今年將繼續減息

巴郡發行2019年來最大規模日圓債券

滬深三大指數高開 人行進行1500億人幣逆回購 國泰君安、海通證券復牌漲停

恒指高開408點 科指升2.8% 續低於10天線 國君、海通升逾1倍

人行：落實增強資本市場要求 創設「SFISF」 首期規模5000億元

港股ADR升369點 夜期高水433點 美期個別發展 亞股升 招金季績

道指升431點 創收市新高 標指創即市及收市新高 金龍指數近兩周低