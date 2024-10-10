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蘋果資深高層Riccio據報將離職 曾領導Vision Pro開發

彭博社報道，蘋果資深高層Dan Riccio將退休，他曾負責監督Vision Pro，及以失敗告終的造車，並擔任過該公司的硬體工程主管。

報道引述消息指，Riccio將於本月離開蘋果。Riccio的Vision Products Group的員工，包括幾千名從事頭顯和相關技術工作的工程師，被告知蘋果硬體業務負責人John Ternus將接手。

報道引述消息指，Riccio目前的副手Mike Rockwell將繼續領導Vision Products Group的日常工作。蘋果發言人拒絕置評。

Riccio退出已醞釀了一段時間。三年前，Riccio從高級副總裁轉為副總裁，並離開了12人執行團隊，這是他最終退休邁進的一步。

這位高層在蘋果工作了26年，有時以粗暴的作風和有爭議的舉動而聞名，但他也聘請了關鍵員工並鼓勵收購，從而催生了重要的新產品。在他任職內監督了蘋果的一些最大的賭注，包括Vision Pro頭顯開發和以失敗告終的造車。

 

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