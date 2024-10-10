北歐航空(或稱斯堪地那維亞航空,Scandinavian Airlines, SAS）表示，「鑒於當前市場狀況」，北歐航空將停止哥本哈根和上海之間的航班運營。據北歐航空網站，該航線的最後一趟航班是11月7日。

與此同時，LOT波蘭航空決定取消冬季飛往北京的航班，理由是「預訂結果不理想，且與使用更短航線的航司相比競爭力明顯較弱」。該航空公司在聲明中表示將聯繫客戶提供替代選項。

從歐洲到中國的航線對歐洲航司的吸引力已經下降，在2022年初烏克蘭遭入侵後，歐洲航空公司被迫繞過俄羅斯領空。此後烏克蘭的領空也被關閉。這給了可以使用俄羅斯領空的中國競爭對手在成本和飛行時間方面的優勢。

北歐航空的退出使得芬蘭的芬蘭航空成為唯一與中國有直航的北歐國家航司。北歐航空加入了維珍航空的行列撤離中國市場，而英國航空和德國漢莎航空也在削減飛往北京的航班數量。

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