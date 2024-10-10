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瑞銀汪濤：第三季內地GDP增速或放緩至4.2至4.4%

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，三季度中國GDP按年增速可能放緩至4.2至4.4%，其中多數國內經濟活動增速放緩，但出口在三季度按年增速上行。

汪濤預計，即將發布的9月經濟資料中，房地產銷售和新開工面積的按年降幅擴大，同時其經季節性調整後的水準或較8月進一步按月小幅下降，並估計基建和製造業投資按年增速將小幅放緩，房地產投資仍將按年大幅下降，社會消費品零售按年增速小幅改善，出口按年增速放緩但保持穩健。

同時工業生產按年增速基本持穩，信貸按年增速可能小幅放緩至8%。CPI按年增速可能改善，而PPI按年跌幅可能進一步擴大。

汪濤指，自9月底以來，政府出台一系列宏觀寬鬆和房地產支持政策。目前市場正在預期政府會出台大規模財政刺激措施，部分市場參與者認為其規模或在10萬億以上。不過，瑞銀認為更為合理的預期是政府可能在短期內推出1.5至2萬億元更溫和的財政刺激措施；同時在此前基準預測的基礎上，2025年廣義財政政策支持或再擴張2至3萬億元。如果政府很快出台上述財政刺激政策、並較快落實其中大部分措施，今年GDP增速有望達到4.8%，對比瑞銀目前的基準預測為4.6%。

在這之後，如果政府在2025年出台大規模增量財政刺激政策，並且美國沒有對華大幅加徵關稅，2025年中國GDP增速可能達4.5%，對比該行目前的基準預測為4%。

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