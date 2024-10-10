港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.87點子至4.41524%，是10月2日後最低，當日報4.34476%。對上一次連跌2日是9月12日，當日拆息報3.81423%。
港元現報7.7718元貶值8點子，曾貶值最多26點子，報7.7736元，亦曾升值最多9點子，報7.7701元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.09億元，較再上一日增1400萬元，總結餘是10月7日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升19.49點子至4.60893%，是10月8日後最高；1星期HIBOR升8.61點子至4.63464%，是10月8日後最高；2星期HIBOR升2.52點子至4.56446%，是10月8日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.49點子至4.36119%，是10月8日後最高；6個月期HIBOR升5.15點子至4.18601%，是10月8日後最高；12個月期HIBOR升3.3點子至4.08601%，是10月8日後最高。
美元指數現報102.853貶值0.075點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.346%，終止單日收窄，利差是2024年1月01日後最窄，當日差距為-0.2011%。
對上一次終止單日收窄，是2024年10月02日，當日利差報-0.6154%。
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