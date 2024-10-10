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財經花生︱譚仔APP推高蛋白質低卡套餐 爆肌男團K Stallions成員冀譚仔進軍韓國

譚仔國際（2217）旗下譚仔雲南米線（譚仔）即日起在譚仔APP內推出期間限定優惠的「增肌瘦麵套餐」 和「滋膶瘦麵套餐」，以雙倍份量的雞肉為主打，每碗含有超過50克的蛋白質，相等於約7隻雞蛋的蛋白質含量，配以輕盈低卡的蒟蒻麵，套餐更附送低糖綠茶，食客亦可以加1元轉配無糖凍檸茶或無糖凍檸水。

兩款套餐均為譚仔APP獨家尊享優惠（提供堂食及外賣服務）。套餐預設湯底為清湯，亦可轉配其他湯底，加辣另收1元。套餐亦可免費轉配米線、寛麵或菜底，食客可自選最愛配搭。

此外，譚仔更邀請到人氣韓國猛男團K Stallions兩位成員Jake Kim及Durin Shin率先試食，更希望譚仔可考慮進軍韓國市場，相信會大受歡迎。

截至今年上半年，譚仔國際業務已遍及香港、內地、新加坡及日本，並已籌備在澳洲開設分店。截至去年9月底止，譚仔國際合共有222間自營餐廳。

 

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