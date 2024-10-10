隔晚美股再創新高，港股ADR、夜期升近400點，加上人行今早宣布落實增強資本市場要求，創設「SFISF」，首期規模5000億元，恒指今早高開408點，國指亦同樣升逾4%。A股、日股、韓股上升，A股升逾2%，在亞股當中升幅僅次於港股。