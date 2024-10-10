隔晚美股再創新高，港股ADR、夜期升近400點，加上人行今早宣布落實增強資本市場要求，創設「SFISF」，首期規模5000億元，恒指今早高開408點，國指亦同樣升逾4%。A股、日股、韓股上升，A股升逾2%，在亞股當中升幅僅次於港股。
恒指今早高開408點，高位升887點，低位升346點，高低波幅541點。上升股份比例為46.92%，下跌為16.02%，無升跌為37.04%。
恒指半日升871點或4.22%，報21508點，大市成交金額1771億元；國指升362點或4.93%，報7728點。恒生科技指數收報4833點，升4.15%。
藍籌股成交金額782.29億元，佔大市成交44.17%；科指成份股成交金額412.85億元，佔大市成交23.31%；國指成份股成交金額676.01億元，佔大市成交38.17%。
24隻雙櫃台股，總成交2.28億元人民幣，相當於約2.5億港元，佔大市成交的0.14%。
窩輪及牛熊證成交金額減少33.06%，至152.9億元，佔大市成交8.63%。牛熊證成交金額106.4億元，減少31.87%；窩輪成交金額46.5億元，減少35.62%。
藍籌78隻升，3隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升10.53%，收報13.86元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌0.82%，收報84.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報51.15元，升9.18%；跌幅最大的是網易（9999）收報137.9元，跌0.36%。
恒指曾重上10天線(21515.69點)。科指曾重上10天線(4833.38點)。
北水南下合計淨流入63.42億元，終止單日流出。
財經花生︱譚仔APP推高蛋白質低卡套餐 爆肌男團K Stallions成員冀譚仔進軍韓國。譚仔國際（2217）收報0.86元，升1.18%。
國航（0753）收報4.16元，升6.67%。
南航（1055）收報3.26元，升5.84%。
東航（0670）收報2.23元，升4.21%。
國泰（0293）收報8.06元，升2.41%。
傳百度（9888）無人駕駛的士服務「蘿蔔快跑」將進軍香港。收報101.8元，升2.67%。
招金（1818）最快今日公布業績。收報13.32元，升0.76%。
零跑（9863）配售7021萬股內資股集資28億。收報33.35元，升5.54%。
國泰君安（2611）落實併海通證券（6837），1股海通換0.62股國泰君安。國泰君安創52周高，見18元，收報13.36元，升68.99%。
海通證券（6837）創52周高，見8.9元，收報7.34元，升102.37%。
華興資本（1911）委任許彥清任董事會主席兼執董。收報3.74元，升2.19%。
楊協成首次披露持有維他奶（0345）逾5%股權。收報6.36元，升5.3%。
義合（1662）與內地企業在中港組合資企業，推動環保建材新材料。收報1.79元，跌0.56%。
「謎網股」首控集團（1269）主席成立香港中小上市公司協會 。收報0.083元，跌13.54%。
理想汽車（2015）據報擬在港建立晶片研發辦公室，規模約10人。收報109.2元，升5%。
破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見10.8元，收報9.96元，升1.12%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.98元，收報4.98元，升4.84%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1072.7元，收報1072.3元，跌0.03%；ＧＸ中國機智－Ｕ（9807）創上市新高，見12.26元，收報6.2元，跌1.98%；廣聯科技（2531）創上市新高，見16.38元，收報15.94元，升1.79%；海通證券（6837）創52周高，見8.9元，收報7.34元，升102.37%；國泰君安（2611）創52周高，見18元，收報13.36元，升68.99%；粵運交通（3399）創52周高，見1.51元，收報1.5元，升2.04%；僑雄國際（0381）創52周高，見0.59元，收報0.59元，升18%；順誠（0531）創52周高，見0.47元，收報0.47元，無升跌；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升2.56%；意達利控股（0720）創52周高，見0.18元，收報0.173元，跌1.14%；中國秦發（0866）創52周高，見1.44元，收報1.41元，升10.16%；阿爾法企業（0948）創52周高，見0.8元，收報0.6元，升180.37%；泰凌醫藥（1011）創52周高，見1.4元，收報0.46元，升15%。
4隻股份創上市新低，包括國農金融投資（8120）低見0.038元，收報0.046元，升12.2%；力天影業（9958）低見0.175元，收報0.192元，升1.05%；十月稻田（9676）低見11.72元，收報12.68元，跌10.07%；太美醫療（2576）低見7.9元，收報8.35元，跌1.53%。
5隻股份創52周低，包括PERFECTECH INTL（0765）低見0.34元，收報0.37元，跌15.91%；樂氏國際控股（1529）低見0.09元，收報0.096元，跌6.8%；嘉耀控股（1626）低見1.63元，收報1.63元，跌2.98%；瀘州銀行（1983）低見1.66元，收報1.69元，跌1.17%；巨騰國際（3336）低見0.98元，收報0.99元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，阿爾法企業（0948）創52周高，見0.8元，收報0.6元，升180.37%；海通證券（6837）創52周高，見8.9元，收報7.34元，升102.37%；英皇文化產業（0491）收報0.074元，升76.19%；國泰君安（2611）創52周高，見18元，收報13.36元，升68.99%；萬勵達（8482）收報0.035元，升52.17%；COOL LINK（8491）創52周高，見2.92元，收報2.35元，升51.61%；煜榮集團（1536）創52周高，見0.206元，收報0.149元，升43.27%；SINCEREWATCH HK（0444）收報0.017元，升41.67%。
下跌異動股，包括，一元宇宙（1616）收報0.044元，跌36.23%；傳遞娛樂（1326）收報0.05元，跌25.37%；腦洞科技（2203）收報0.305元，跌24.69%；圓美光電（8311）收報0.043元，跌23.21%；中國長遠（0110）收報0.212元，跌22.91%；汽車街（2443）收報10.4元，跌19.88%；德斯控股（8437）收報0.017元，跌19.05%；正乾金融控股（1152）收報0.098元，跌19.01%；辰興發展（2286）收報0.69元，跌18.82%；璋利國際（1693）收報1.4元，跌18.6%；富譽控股（8269）收報0.048元，跌17.24%。
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