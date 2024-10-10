文章日期：2024年10月10日 12:10
富衛集團宣布委任雷韜潤 （Peter Reynolds）為集團策略總監，自2024年11月1日生效。
雷韜潤將成為富衛集團執行委員會成員，直接向行政總裁黃清風匯報。
雷韜潤曾於奧緯諮詢的倫敦和紐約分公司任職，並在過去8年在其香港分公司工作。
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