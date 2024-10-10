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瑞銀汪濤：料9月中國社會消費品零售改善 惟出口續放緩

內地將於下星期公布9月經濟數據，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤估計，房地產銷售和新開工面積的按年降幅擴大，基建和製造業投資增速將輕微放緩，社會消費品零售增速小幅改善，出口按年增速放緩但保持穩健，第三季GDP增速可能放緩至4.2%至4.4%。

汪濤指，中國政府自9月底推出一系列宏觀寬鬆和房地產支持政策，目前市場正在預期政府會出台大規模財政刺激措施，部分市場參與者認為其規模或在10萬億元人民幣以上。

不過，該行認為更合理的是政府可能在短期內推出1.5萬至2萬億元更溫和的財政刺激措施，同時明年廣義財政政策支持或再擴張2至3萬億元。

汪濤續稱，如果政府很快推出並落實財政刺激政策，今年GDP增速有望達到4.8%。如果政府在2025年出台大規模增量財政刺激政策，而美國沒有對華大幅加徵關稅，明年中國GDP增速可能達4.5%。

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