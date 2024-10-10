迅銷同時公布截至2025年8月底止全年業績預測，料全年收入為34000億日圓，按年增長9.5%，純利為3850億日圓，按年升3.5%%，全年每股股息450日圓。

在海外UNIQLO（優衣庫）事業分部帶動下，全年業績再創歷來最高水平。得益於UNIQLO品牌於全球知名度持續提升、廣受顧客青睞，海外UNIQLO旗下各地區經營溢利率皆達15%以上。

其中，歐美地區持續擴大顧客層；大中華地區錄得收益增長及溢利略微上升，目前更積極進行事業結構改革。東南亞、印度及澳洲地區錄得收益及溢利皆大幅增長。海外UNIQLO及GU（極優）事業分部的堅挺表現，顯示集團成功步向收益支柱多樣化與鞏固全球獲利能力。

按地區與市場而言，大中華地區錄得收益增長，經營溢利略為上升；全年度收益為6,770億日圓，按年增長9.2%，經營溢利為1,048億日圓，按年增長0.5%。中國大陸市場上半年度銷售表現強勁，下半年度則欠佳；目前正積極進行事業結構改革，包括強化店舖拆舊建新、品牌建設，以及各個店舖經營等以返回增長軌道。

韓國與東南亞、印度及澳洲地區的全年度收益為5,405億日圓，經營溢利為976億日圓，按年各增長20.2%及24.8%。其中，東南亞、印度及澳洲地區在HEATTECH保暖內衣、搖粒絨、BRATOPS、抗UV（防紫外線）夾克等商品需求強勁推動下，錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。

北美地區在持續以主力商品為中心強化商品宣傳下，全年度錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。收益為2,177億日圓，按年增長32.8%，經營溢利為348億日圓，按年增長65.1%。歐洲地區的收益及經營溢利亦皆表現十分強勁，收益為2,765億日圓，按年增長44.5%，經營溢利為465億日圓，按年增長70.1%。該地區不但新店銷售表現優異，同店銷售淨額亦因顧客認同集團所提出的「LifeWear服適人生」理念而大幅增長。

在日本UNIQLO事業分部方面，本財年收益為9,322億日圓，按年增長4.7%，經營溢利為1,558億日圓，按年增長32.2%，亦創歷來業績新高水平。全年度同店銷售淨額（包括網路商店）按年增長3.2%。其中，上半年度受暖冬影響同店銷售按年減少3.4%；然而，下半年度在氣溫升高、維持夏季主力商品季末庫存充足的戰略奏效，以及加強行銷力度下，成功捕捉顧客需求，同店銷售按年大幅增長11.7%。

GU事業分部方面，本財年收益為3,191億日圓，按年增長8.1%，經營溢利為337億日圓，按年增長28.9%。該品牌所推出商品因能捕捉住全球大眾潮流特色，銷情強勁。同時，GU於今年9月首度於美國推出在日本以外第一家旗艦店「GUNYSOHO」，開幕後業績表現亮麗，高於預期。

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