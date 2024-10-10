雖然門市只貼出減價廣告，沒有貼出預告結業的標示，但就記者所見，有顧客憂分店快將執笠，打算盡快以會員積分換購禮品。

華潤堂宣布香港分店全線結業 會員可於11月7日前換領禮券或產品

此前《彭博》報道，U購Select在疫情期間在港急促擴張至超過100間分店，但根據官網最新資料，現時分店數目僅餘約40間，意味較高峰期大減近六成。

華潤堂港全線分店11月結業 屈臣氏擬提供就業機會

另根據facebook群組「超市關注組」，有網民指U購天水圍分店及U購麗閣邨分店亦正進行清貨大減價，但未知是否即將結業。

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