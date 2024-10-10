華潤集團旗下華潤堂早前宣布，香港全線分店將於11月8日結業，同系U購Select近期相繼削減分店，市場早已揣測是否準備全線結業。近日柴灣漁灣邨U購Select門市進行減價清貨，記者以顧客身份向職員查詢，職員稱收到消息指該門市將於月底結業。
雖然門市只貼出減價廣告，沒有貼出預告結業的標示，但就記者所見，有顧客憂分店快將執笠，打算盡快以會員積分換購禮品。
華潤堂宣布香港分店全線結業 會員可於11月7日前換領禮券或產品
此前《彭博》報道，U購Select在疫情期間在港急促擴張至超過100間分店，但根據官網最新資料，現時分店數目僅餘約40間，意味較高峰期大減近六成。
另根據facebook群組「超市關注組」，有網民指U購天水圍分店及U購麗閣邨分店亦正進行清貨大減價，但未知是否即將結業。
其他報道
UNIQLO母企迅銷全年多賺25%至3719億日圓 料明年多賺3.5%
【有片：埋身擊】美元兌日圓上方空間有限 考慮呢個水平買日圓沽美元
恒指升871點 科指升4 曾重上10天線 國泰君安升68% 海通升102%
滬指升2.9%重返3300點 兩市半日成交額1.45萬億人幣
財經花生︱譚仔APP推高蛋白質低卡套餐 爆肌男團K Stallions成員冀譚仔進軍韓國
蘋果資深高層Riccio據報將離職 曾領導Vision Pro開發