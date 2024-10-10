招股書指，中國高端美妝市場於2018年至2023年按7.8%的複合年增長率增長，於2023年達到人民幣1,942億元，並預計繼續按9.9%的複合年增長率不斷增長，於2028年達到人民幣3,110億元。

財務方面，今年上半年公司擁有人應佔虧損為4.92億元（人民幣·下同），按年增41%；同期收入19.71億元，按年增41%。

公司集資所得主要會用作擴大銷售網絡、品牌建設活動，以及海外擴張及收購，加強公司的生產及供應鏈能力，用於公司的化妝藝術培訓機構、公司的運營及信息基礎設施數字化，及一般公司用途。

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