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大摩：零售租金轉跌 寫字樓跌幅加快 看好領展

摩根士丹利發表報告稱，本港第三季零售租金按季急跌3%，寫字樓需求下降，在本港地產股當中，看好住宅，高於零售和辦公室，最看好股份為領展（0823），因其出租率高(97.5%)、穩定和有股息率吸引。

大摩指，與零售和辦公室相比，更喜歡住宅。仲量聯行最新數據顯示由於零售銷售疲軟，零售租金增長轉為負值，而辦公室租金下降繼續陡峭。香港居民的出境消費仍然令人擔憂，沒有看到它在短期內達到峰值/穩定的證據。辦公室正對著結構性逆風。

根據仲量聯行數字，本港辦公室租金按季減3.1%（2024年第二季：減1.7%），按年跌幅亦擴大至8.8%（2024年第二季：減8.1%）。所有地區的租金都下降。港島東及中環領跌（季減3.9%及3.8%）。灣仔/銅鑼灣下降幅度較小（按季減1.6%/按年減4.1%）。

9月整體空置率略有下降，降至13.4%（2024年6月：13.6%），其中三季無新竣工，分散租賃交易規模較大地區。中環辦公室空置率小幅上升至12.2%（6月：12.1%）。

零售方面，優質購物中心租金季減3.0%（2024年第二季：季增0.3%）連續6個季度正增長後轉跌。年增速轉跌0.3%（2024年第二季：按年增3.9%）。商業街空置率季減1個百分點至10.5%。仲量聯行指出，租賃主要零售區的勢頭仍在繼續，一些國際品牌明顯捲土重來，內地餐飲企業積極尋找黃金地段。

24年9月黃金地段整體空置率穩定在9.4%。預計新增供應量將達到2024年將達到130萬平方英尺（佔總存量的2.7%）。第四季主要竣工項目包括啟德運動公園（70萬平方英尺）和天璽（24萬平方英尺）。

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