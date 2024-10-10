恒指、科指10天線得而復失，大市成交降至本周一後最低。4隻股份成交破百億，盈富（2800）達364.57億元，上日基金單位轉增加3000萬個至總數74.79億個。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）交同破百億。

恒指、國指創10月2日後最大升幅，科指創10月4日後最大升幅。全周計，恒指跌6.53%，國指跌6.57%，科指跌9.39%。

恒指今早高開408點，高位升985點，低位升346點，高低波幅639點。上升股份比例為47.71%，下跌為24.99%，無升跌為27.29%。

恒指收市升614點或2.98%，報21251點，大市成交金額3253億元，較上日減少23.81%，是10月7日2968.35億元成交後最少；國指升255點或3.46%，報7620點。恒生科技指數收報4736點，升2.05%。

藍籌股成交金額1461.19億元，佔大市成交44.91%；科指成份股成交金額787.65億元，佔大市成交24.21%；國指成份股成交金額1275.47億元，佔大市成交39.2%。

24隻雙櫃台股，總成交2.91億元人民幣，相當於約3.19億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.81%，至190.03億元，佔大市成交5.84%。牛熊證成交金額130.95億元，減少16.15%；窩輪成交金額59.07億元，減少18.23%。

藍籌77隻升，5隻下跌，0隻無升跌。潤啤（0291）升10.42%，收報33.9元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌6.25%，收報25.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報505.5元，升8.48%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報25.5元，跌6.25%。

恒指10天線(21490.05點)得而復失。科指10天線(4823.68點)得而復失。

北水南下合計淨流入105.57億元，終止單日流出，淨流入金額是9月30日121.43億元後最多。

三大指數表現

恒指曾升最多4.77%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為7.26%。高見21622.65點，是10月8日22902.36點後最高。收市報21251.98點，是10月7日後收市新高，當日報23099.78點。

科指曾升最多4.77%，是10月4日後最大升幅，當日升幅為5.13%。高見4862.17點，是10月9日4908.88點後最高。收市報4736.1點，是10月7日後收市新高，當日報5386.48點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月25日。

國指曾升最多5.63%，是10月2日後最大升幅，當日升幅為8.48%。高見7780.18點，是10月8日8259.18點後最高。收市報7620.74點，是10月7日後收市新高，當日報8330.85點。

午後消息股表現

震雄（0057）DMⅢ系列交付比亞迪西安工廠。收報1.49元，無升跌。

匯控（0005）據報擬透過重組節省3億美元收報68.15元，升0.52%。

招金礦業（1818）首三季盈利8.8億人幣 升1.4倍收報13.1元，跌0.91%。

今早及隔晚消息股表現

財經花生︱譚仔APP推高蛋白質低卡套餐 爆肌男團K Stallions成員冀譚仔進軍韓國。譚仔國際（2217）收報0.83元，跌2.35%。

北歐航空將停飛中國航線 直飛僅剩一間。

國航（0753）收報4.11元，升5.38%。

南航（1055）收報3.15元，升2.27%。

東航（0670）收報2.2元，升2.8%。

國泰（0293）收報7.99元，升1.52%。

傳百度（9888）無人駕駛的士服務「蘿蔔快跑」將進軍香港。收報101元，升1.87%。

招金（1818）最快今日公布業績。收報13.1元，跌0.91%。

零跑（9863）配售7021萬股內資股集資28億。收報32.6元，升3.16%。

國泰君安（2611）落實併海通證券（6837），1股海通換0.62股國泰君安。國泰君安創52周高，見18元，收報12.26元，升55.07%。

海通證券（6837）創52周高，見8.9元，收報7.09元，升95.48%。

華興資本（1911）委任許彥清任董事會主席兼執董。收報3.62元，跌1.09%。

楊協成首次披露持有維他奶（0345）逾5%股權。收報6.37元，升5.46%。

義合（1662）與內地企業在中港組合資企業，推動環保建材新材料。收報1.82元，升1.11%。

「謎網股」首控集團（1269）主席成立香港中小上市公司協會 。收報0.097元，升1.04%。

理想汽車（2015）據報擬在港建立晶片研發辦公室，規模約10人。收報107元，升2.88%。

破頂股表現

破頂股包括，SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見4.9元，收報4.9元，升9.13%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見10.8元，收報10.44元，升5.99%；珩灣科技（1523）創上市新高，見4.9元，收報4.74元，跌1.25%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.1元，收報5.1元，升7.37%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.3元，收報1.29元，升4.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1072.7元，收報1072.5元，跌0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見565.1元，收報565.1元，升0.02%；ＧＸ中國機智－Ｕ（9807）創上市新高，見12.26元，收報6.26元，跌1.03%；廣聯科技（2531）創上市新高，見16.38元，收報15.7元，升0.26%；海通證券（6837）創52周高，見8.9元，收報7.09元，升95.48%；國泰君安（2611）創52周高，見18元，收報12.26元，升55.07%；粵運交通（3399）創52周高，見1.57元，收報1.54元，升4.76%；鈞濠集團（0115）創52周高，見6.4元，收報6.4元，升1.59%；湯臣集團（0258）創52周高，見2.56元，收報2.51元，升5.02%；僑雄國際（0381）創52周高，見0.91元，收報0.78元，升56%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，升1.06%；達利國際（0608）創52周高，見1.7元，收報1.7元，無升跌；大唐西市（0620）創52周高，見0.59元，收報0.3元，升13.21%；中國恒天立信國際（0641）創52周高，見0.4元，收報0.39元，無升跌。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括樂華娛樂（2306）低見0.43元，收報0.63元，升5%；迪信通（6188）低見1.09元，收報1.09元，跌19.26%；國農金融投資（8120）低見0.038元，收報0.045元，升9.76%；怡康泰工程集團（8445）低見0.156元，收報0.156元，跌17.89%；力天影業（9958）低見0.175元，收報0.189元，跌0.53%；十月稻田（9676）低見11.72元，收報12.18元，跌13.62%；太美醫療（2576）低見7.9元，收報8.3元，跌2.12%。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，新興光學（0125）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；PERFECTECH INTL（0765）低見0.34元，收報0.38元，跌13.64%；金石資本集團（1160）低見0.216元，收報0.216元，無升跌；樂氏國際控股（1529）低見0.09元，收報0.098元，跌4.85%；嘉耀控股（1626）低見1.53元，收報1.55元，跌7.74%；象興國際（1732）低見0.1元，收報0.102元，跌3.77%；瀘州銀行（1983）低見1.65元，收報1.9元，升11.11%；遠大中國（2789）低見0.028元，收報0.031元，升6.9%；巨騰國際（3336）低見0.98元，收報1元，升1.01%。

異動股

上升異動股，包括，海通證券（6837）創52周高，見8.9元，收報7.09元，升95.48%；阿爾法企業（0948）創52周高，見0.8元，收報0.405元，升89.25%；萬勵達（8482）收報0.04元，升73.91%；COOL LINK（8491）創52周高，見2.92元，收報2.64元，升70.32%；英皇文化產業（0491）收報0.068元，升61.9%；僑雄國際（0381）創52周高，見0.91元，收報0.78元，升56%；國泰君安（2611）創52周高，見18元，收報12.26元，升55.07%；中國天億福（8196）收報0.075元，升50%。

下跌異動股，包括，一元宇宙（1616）收報0.036元，跌47.83%；天平道合（8403）收報0.55元，跌33.73%；汽車街（2443）收報9.15元，跌29.51%；傳遞娛樂（1326）收報0.048元，跌28.36%；腦洞科技（2203）收報0.295元，跌27.16%；正乾金融控股（1152）收報0.089元，跌26.45%；辰興發展（2286）收報0.64元，跌24.71%；富銀融資股份（8452）收報0.34元，跌24.44%；圓美光電（8311）收報0.043元，跌23.21%；寶新金融（1282）收報0.13元，跌21.69%；電子交易集團（8036）收報0.055元，跌21.43%。

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