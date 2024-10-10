經過前兩日兩隻新股上市後即跌，今日截止招股的内地音視頻服務提供商七牛智能科技（2567）孖展也受影響。根據最新市場數據顯示，七牛智能孖展超額認購倍數自周二（10月8日）的10.8倍，一路下跌至今日的超額認購8.69倍，涉資4.43億元。
阿里巴巴（09988）持股的七牛智能預期於10月16日掛牌。七牛智能計劃發行1.6億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎2.74元至2.86元，集資最多4.6億元，每手1000股，一手入場費2888.84元。申萬宏源香港及交銀國際為聯席保薦人。集團引入禾順為基石投資者，認購6390萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股份總數約3.2%，禁售期為十二個月。
周三（10月9日）上市的榮利營造（2576）首日跌15.1%，兩日累跌20.5%。
周二（10月8日）上市的太美醫療科技（2576）首日跌29.2%，三日累跌36.5%。
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