Airwallex Capital將參考貨幣市場過去數十年表現，選取表現強勁的高評級基金投資，讓客戶能充分利用多幣種餘額獲取收益，客戶無需開設海外銀行帳戶亦能為多幣種資金增值。

Airwallex收益早於2023年11月在澳洲由Airwallex Capital當地有聯繫公司提供，至今已管理超過1億澳元的客戶資金。

Airwallex 亞太區總經理陳君洋表示，Airwallex成為第一間在港獲發該牌照的全球支付集團，將在港推出Airwallex 收益，幫助客戶獲得多幣種資金回報。

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