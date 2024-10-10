現時經中匯培訓出來的學生就業率約86%，印國庭還稱，他們現時的學校會在大灣區及四川省等人口錄得淨增長的地區開設，加上內地對教育行業的監管情況已確定，因此業務保持穩定。目前本科生教育相關高等教育業務收入約佔比六成。每年他們在學期前完成收生取得學費收入，之後隨學期進度攤分，因此可以維持穩定的收入。截至6月底止該集團持有14.91億元人民幣現金及等價物，因此可以足夠每年約5億至6億元人民幣的資本性開支，及約2億元提升人民幣提升設施。現時他們現價股息率逾7厘，並維持派息派發比率在三成水平，亦提供以股代息，及在較早時間訂定以股代息的定價水平，他說，這方便投資者選取適用自己的方案。

中匯集團今日股價收報2.54元，升5.83%，成交額達564萬元。

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