內地經濟自疫後出現變化，內地教育股中匯集團（0382）投融資及投資者關係部總監印國庭指，家長及學生多對畢業後就業情況關注。因此他們除了提供更多跟經濟發展有大關係的學科如大健康、直播電商等多個領域提供教育及課程，亦會在高教學科容許增加學習人工智能、英語及國際化等實用內容，提高競爭力。他說，以一般大學學科年學費3萬至4萬元人民幣為例，在新增前述元素後，家長及學生亦願意多付些費用。這亦有助增加收入。
現時經中匯培訓出來的學生就業率約86%，印國庭還稱，他們現時的學校會在大灣區及四川省等人口錄得淨增長的地區開設，加上內地對教育行業的監管情況已確定，因此業務保持穩定。目前本科生教育相關高等教育業務收入約佔比六成。每年他們在學期前完成收生取得學費收入，之後隨學期進度攤分，因此可以維持穩定的收入。截至6月底止該集團持有14.91億元人民幣現金及等價物，因此可以足夠每年約5億至6億元人民幣的資本性開支，及約2億元提升人民幣提升設施。現時他們現價股息率逾7厘，並維持派息派發比率在三成水平，亦提供以股代息，及在較早時間訂定以股代息的定價水平，他說，這方便投資者選取適用自己的方案。
中匯集團今日股價收報2.54元，升5.83%，成交額達564萬元。
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