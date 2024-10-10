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瑞安第三季銷售增2.7倍 融信中國9月銷售跌61%

瑞安房地產（0272）公布，2024年第三季合約物業銷售額達到128.63億元人民幣（下同），較2023年第三季34.02億元，按年增2.78倍﹔其中包括住宅物業合約銷售額127.36億元和商業物業合約銷售額1.27億元。截至2024年9月底集團錄得認購銷售總額為9.21億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。

2024年第三季合約物業銷售總建築面積為6.91萬平方米，車位287個。二零二四年第三季合約物業合同銷售平均價格為每平方米18.6萬元，按年減23.5%。

2024年首九個月累計合約物業銷售額達到134.86億元，較2023年首九個月79.66億元，按年增65.87%﹔其中包括住宅物業合約銷售額132.13億元和商業物業合約銷售額2.73億元。

合約物業銷售累計已出售建築面積達到8.91萬平方米，平均售價爲每平方米15.14萬元。另外，有663個車位於2024年首九個月售出。 除以上報告的合約物業銷售額，截至9月30日止，集團錄得認購銷售總額為人民幣9.21億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。

另外，集團於今年9月27日於上海推出翠湖天地六和第一期，首期共推出108個單位，所有108個單位已經被認購，共產生銷售額119.79億元，其中人民幣116.23億元已簽訂正式買賣合約，其餘的將在未來幾個月內簽訂正式買賣合約。翠湖天地六和剩餘單位的推出目前正在規劃中，並將取決於施工進度。

翠湖天地六和預計將於2026年下半年竣工，目標交房日期為2027年上半年。而溢利確認將在交房給買家後發生。此外，根據當前政府關於銷售收入的規定，公司預計這次首發的大部分銷售收入將在2026年從監管賬戶中釋出。

此外，融信中國（3301）2024年9月總合約銷售額約4.46億元，較2023年9月11.71億元，按年跌61.91%﹔2024年9月集團平均合約售價約為每平方米8,231元。

2024年首九個月集團總合約銷售額約為54.85億元，較2023年首九個月127.8億元，按年跌57.08%，集團平均合約售價約為每平方米12,551元。

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