丘鈦科技（1478）公布9月主營產品銷售數量，攝像頭模組銷售數量合計按年升8.1%至3387萬件、按月升3.8%。公司稱按年增長主要是集團繼續堅持以中高端攝像頭模組為主的經營策略不變。
月內，手機攝像頭模組按年增7.2%至3274.8萬件、按月升3.3%。其中3,200萬像素以下攝像頭模組按年跌15.2%至1621.6萬件、按月升5.6%；3,200萬像素及以上攝像頭模組則按年升44.7%至1653.2萬件、按月升1.1%。
至於其他領域攝像頭模組按年升42.2%至112.2萬件、按月增20.6%，主要由於車載攝像頭模組銷售數量按年有明顯增長。
另外，由於集團的超聲波指紋識別模組項目陸續進入大規模量產及於指紋識別模組業務的市場份額上升，9月指紋識別模組銷售數量合計按年升64.8%至1638.5萬件、按月升1.7%。當中電容式指紋識別模組按年升131.9%至644萬件、按月升5.4%；屏下指紋識別模組按年升16.6%至835.5萬件、按月則跌11.4%；超聲波指紋識別模組按月升175.1%至159萬件。
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