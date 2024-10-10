至於代管機隊方面，則維持32架，與上一季度保持同一水平。訂單簿包括231架機，按季增加12架。在季內，該集團共執行70項交易，當中包括承諾購買19架飛機、 交付7架飛機、售出6架自有飛機及簽訂35項租賃承諾。

現時該集團的自有及代管機隊，共服務於48個國家和地區的93家航空公司客戶，按季計其服務國家新增數目1個。 截至9月30日，其自有飛機利用率保持在99%。季內該集團發行年息4.625%的七年期5億美元債券。

中銀航空租賃今日股價收報62.5元，升2.38%。

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