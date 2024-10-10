moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中銀航空租賃機隊按季增加13架至693架 430架自有機利用率99%

中銀航空租賃（2588）公布9月底止營運數據，季內其自有、代管及已訂購的飛機共計693架，按季增加13架。當中自有機隊共430架，按季增加1架。經賬面淨值加權後平均機齡為5年，按季上升0.1年。目前其機隊平均剩餘租期7.8年，按季減少0.1年。

至於代管機隊方面，則維持32架，與上一季度保持同一水平。訂單簿包括231架機，按季增加12架。在季內，該集團共執行70項交易，當中包括承諾購買19架飛機、 交付7架飛機、售出6架自有飛機及簽訂35項租賃承諾。

現時該集團的自有及代管機隊，共服務於48個國家和地區的93家航空公司客戶，按季計其服務國家新增數目1個。 截至9月30日，其自有飛機利用率保持在99%。季內該集團發行年息4.625%的七年期5億美元債券。

中銀航空租賃今日股價收報62.5元，升2.38%。

其他報道

迅銷料內地UNIQLO新財年收入及盈利均錄增長 大中華區料開60間門店

施銘倫再度減持太古B

舜宇光學9月手機鏡頭出貨升6.3%至1.19億件 車載鏡頭升12.7% 

瑞安第三季銷售增2.7倍 融信中國9月銷售跌61%

安踏：第三季FILA零售錄低單位數跌幅

中匯集團：內地家長學生關注就業率  願意多付增值提高辦爭力

Airwallex在港獲證監會發資產管理牌照 明年初推Airwallex收益

上周港股反向ETF成交金額創紀錄 正向ETF撤資9年最多

七牛智能科技孖展現抽飛 超額認購由逾10倍縮至8.7倍

恒指收市升614點 成交降 北水流入過百億

財經花生︱譚仔三哥水煮湯回歸 首以油麵作主打 邀「大表哥」Stanley試食

結業潮︱柴灣漁灣邨U購Select門市本月底結業 分店數目較高峰期削六成

大摩：零售租金轉跌 寫字樓跌幅加快 看好領展

毛戈平再遞表來港申上市

人行設互換便利 滬深三大指數個別走 滬指險守3300點

內地據報要求密切關注理財產品贖回規模

卡游據報推遲香港IPO計劃 因受兒童沉迷卡牌報道影響

UNIQLO母企迅銷全年多賺25%至3719億日圓 料明年多賺3.5%

震雄DMⅢ系列交付比亞迪西安工廠

瑞銀汪濤：料9月中國社會消費品零售改善 惟出口續放緩

【有片：埋身擊】美元兌日圓上方空間有限 考慮呢個水平買日圓沽美元

滬指重返3300點 「前恒大軍師」任澤平：千金難買牛回頭