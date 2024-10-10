新港城中心設多個音樂主題打卡區，包括過「聖誕彩光拱門」、「7米高巨型 Fluffy 音樂盒聖誕樹」、「Little Twin Stars 星光演奏廳」、「Pompompurin 聖誕布甸鼓樂」、「Pochacco 聖誕木琴滑梯」、「Sanrio Characters 巨型夢幻留聲機」，絕對是聖誕必到之處。

另外 L3 活動區更設有期間限定「毛絨聖誕卡集章區」，H．COINS 會員憑電子貨幣即日單一消費滿 300 元，即可換領「毛絨集章聖誕卡」乙張及毛茸茸材料包乙份，憑卡到「毛絨聖誕卡集章區」 為聖誕卡印上 Sanrio Characters 的可愛圖案，親手印製獨一無二的毛茸茸聖誕卡，將祝福送給摯愛好友。

L3 活動區更設有 3 大角色精品自動售賣機，搜羅多款主題商品，與可愛人氣角色合照打卡之餘，更可帶走熱售的主題商品，Sanrio 粉絲不容錯過。