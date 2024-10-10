京東（9618）宣布，今年京東雙11將於10月14日晚上8點開賣現貨。今年京東雙11延續「又便宜又好」主題，活動期間推出全場直降、每天領取60元（人民幣，下同）額外補貼、跨店每滿300元減50元等優惠；並推出超過一百項行業首創和獨有的服務，為消費者的購物體驗保駕護航。
今年京東將推出超過100項行業首創和獨有的服務，包括將新疆包郵從自營商品拓展至第三方商家商品，不斷提升用戶體驗。此外，亦有滿59元包郵、免費上門退換貨、價保等與服務，讓人買得便宜更省心。港澳地區的消費者亦可以在京東雙11期間，享受自營全品類滿299元、10公斤內免運費送貨上門服務。
京東服飾將首推「買一試三」服務，凡購買帶相關標簽的商品，付一件的錢即可選擇三件同款不同尺碼或顏色的商品，並可享受退貨免運費、現場即試即退的試穿服務。
此外，更有3C數碼的30天價保，家電家居的180天只換不修、免費上門換新服務，京東健康的藥品、保健品過期免費換、健康器械365天只換不修，京東超市不愛吃包退、京東汽車換電瓶免費上門安裝至快26分鐘達等特色服務。
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