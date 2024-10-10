moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

京東下周一啟動雙11活動 京東服飾可「買一試三」

京東（9618）宣布，今年京東雙11將於10月14日晚上8點開賣現貨。今年京東雙11延續「又便宜又好」主題，活動期間推出全場直降、每天領取60元（人民幣，下同）額外補貼、跨店每滿300元減50元等優惠；並推出超過一百項行業首創和獨有的服務，為消費者的購物體驗保駕護航。

今年京東將推出超過100項行業首創和獨有的服務，包括將新疆包郵從自營商品拓展至第三方商家商品，不斷提升用戶體驗。此外，亦有滿59元包郵、免費上門退換貨、價保等與服務，讓人買得便宜更省心。港澳地區的消費者亦可以在京東雙11期間，享受自營全品類滿299元、10公斤內免運費送貨上門服務。

京東服飾將首推「買一試三」服務，凡購買帶相關標簽的商品，付一件的錢即可選擇三件同款不同尺碼或顏色的商品，並可享受退貨免運費、現場即試即退的試穿服務。

此外，更有3C數碼的30天價保，家電家居的180天只換不修、免費上門換新服務，京東健康的藥品、保健品過期免費換、健康器械365天只換不修，京東超市不愛吃包退、京東汽車換電瓶免費上門安裝至快26分鐘達等特色服務。

其他報道

中銀航空租賃機隊按季增加13架至693架 430架自有機利用率99%

迅銷料內地UNIQLO新財年收入及盈利均錄增長 大中華區料開60間門店

施銘倫再度減持太古B

舜宇光學9月手機鏡頭出貨升6.3%至1.19億件 車載鏡頭升12.7% 

瑞安第三季銷售增2.7倍 融信中國9月銷售跌61%

安踏：第三季FILA零售錄低單位數跌幅

中匯集團：內地家長學生關注就業率  願意多付增值提高辦爭力

Airwallex在港獲證監會發資產管理牌照 明年初推Airwallex收益

上周港股反向ETF成交金額創紀錄 正向ETF撤資9年最多

七牛智能科技孖展現抽飛 超額認購由逾10倍縮至8.7倍

恒指收市升614點 成交降 北水流入過百億

財經花生︱譚仔三哥水煮湯回歸 首以油麵作主打 邀「大表哥」Stanley試食

結業潮︱柴灣漁灣邨U購Select門市本月底結業 分店數目較高峰期削六成

大摩：零售租金轉跌 寫字樓跌幅加快 看好領展

毛戈平再遞表來港申上市

人行設互換便利 滬深三大指數個別走 滬指險守3300點

內地據報要求密切關注理財產品贖回規模

卡游據報推遲香港IPO計劃 因受兒童沉迷卡牌報道影響

UNIQLO母企迅銷全年多賺25%至3719億日圓 料明年多賺3.5%

震雄DMⅢ系列交付比亞迪西安工廠

瑞銀汪濤：料9月中國社會消費品零售改善 惟出口續放緩

【有片：埋身擊】美元兌日圓上方空間有限 考慮呢個水平買日圓沽美元