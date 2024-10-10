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匯豐料明年本港樓價升半成 上調多隻地產股目標價

匯豐環球研究發表報告，認為本港樓市正在進入有利的周期，將明年樓價預測升幅由原先的2%上調至5%，主要受益於借貸成本降低以及財富效應。

匯豐又將行業目標價平均上調約22%，主要受惠於盈利及股息前景變好，將2025至2026年盈利預測調升1.3至1.8%。

匯豐上調多隻地產股目標價，當中長實 （1113） 目標價由39.7元升至44.6元，維持「買入」評級；信置 （0083） 、新地 （0016） 、港鐵 00066） 及恒隆地產 （0101） 目價價分別由9.9元、95.3元、33.8元和6.9元，升至10.9元、116元、34.6元和10.5元，評級為「買入」。

另外，希慎（0004）以及嘉里（0683）評級由「持有」上調至「買入」；恒地（0012）評級從「減持」上調至「持有」。

報告提到，美聯儲減息以及中國政策放鬆將會加快地產行業基本面復蘇，發展商將從積極的財富效應以及銷售和最終樓價回升中受惠。

 

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