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美高梅中國：內地刺激經濟措施對澳門有相關性  對明年寄予厚望

美高梅中國（2282）聯席董事長Bill Hornbuckle在美國拉斯維加斯的國際娛樂展（G2E）接受CNBC媒體訪問時指，內地的經濟刺激措施對澳門有相關性，但是澳門在吸引訪客仍保持其獨特性，澳門對內地市場提供的服務，仍然保持溫和水平。他指，他們的關鍵會聚焦於高端中場，以每年2000萬或更多的訪客中，很多每年過來澳門三或四次，因此高端中場的滲透率目前仍然少於1%。

他又指，當內地有明顯的刺激整體經濟的措施，認為這對澳門市場有相關性及重要性，並因此對2025年會寄予厚望。澳門市場會有點獨特性，並且可以持續及體驗出來，十一黃金周已經顯示出來。

此外，澳門旅遊局最新數據顯示，在十一黃金周檔期當地酒店平均入住率達94.5%，按年上升6.7個百分點。當中以10月3日及4日的入住率最高，高達98.5%。期間的酒店平均房價約為1860.8澳門元，按年上升4%。10月3日入境旅客則達17.4萬人次，打破有正式統計數據以來國慶假期的最高單日旅客量。

 

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