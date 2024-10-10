他又指，當內地有明顯的刺激整體經濟的措施，認為這對澳門市場有相關性及重要性，並因此對2025年會寄予厚望。澳門市場會有點獨特性，並且可以持續及體驗出來，十一黃金周已經顯示出來。

此外，澳門旅遊局最新數據顯示，在十一黃金周檔期當地酒店平均入住率達94.5%，按年上升6.7個百分點。當中以10月3日及4日的入住率最高，高達98.5%。期間的酒店平均房價約為1860.8澳門元，按年上升4%。10月3日入境旅客則達17.4萬人次，打破有正式統計數據以來國慶假期的最高單日旅客量。

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