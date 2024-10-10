據報道，經審理查明，於1993年至2022年，被告人范一飛利用擔任中國人民建設銀行信托投資公司計財部經理、總經理助理、資金計劃部副主任，中國建設銀行資金計劃部副主任、財務會計部總經理、計劃財務部總經理、行長助理、黨委委員、副行長，中國投資有限責任公司黨委委員、副總經理兼上海銀行董事長，中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣3.86億餘元。

黃岡市中級人民法院認為，被告人范一飛的行為構成受賄罪。范一飛受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。

鑒於其到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據范一飛犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。

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