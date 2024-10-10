二常會委員會主席陳澤武接受澳門媒體訪問時指出，法案建議提高不法賭博相關犯罪的刑幅和延長羈押的最長存續期、針對特定犯罪的隱蔽性允許晚間搜索相關住所、引入「臥底制度」調查不法賭博，以及將俗稱「換錢黨」的非法兌換刑事化。該法案亦明確指出，在娛樂場及其附屬設施內未依法批准而經營貨幣匯兌業務以供賭博為犯罪，即使在街道或其他地方，只要刑偵部門經搜證，有證據證明是涉及博彩兌換，亦列為刑事犯罪。

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