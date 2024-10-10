moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

報告：今年首三季中國投資銀行費用跌25% 併購活動降至十多年來最低

倫敦證券交易所集團交易商情（Deals Intelligence）今日發布《2024年前三季度中國投資銀行費用報告》。報告顯示，中國的投資銀行費用在今年首三季按年下降25%；併購活動降至十多年來最低；股票資本市場表現不佳；不過債券市場表現亮眼。

投資銀行費用方面，報告指，今年首三季，中國的投資銀行費用估算約為91億美元，按年下降25%。股票承銷費用佔中國投資銀行費用總額的11%，總計約為9.8億美元，按年下降73%。債券承銷費用達到73億美元，按年增長1%。已完成的併購交易中，顧問費用總計3.7億美元，按年下降32%。銀團貸款費用達到4,702億美元，比去年同期下降33%。中信證券（6030）目前在中國投資銀行費用排行榜中領先，今年首三季相關費用為7.4億美元，佔市場份額的8.1%。

併購方面，今年首三季，涉及中資企業參與的併購活動降至十多年來的最低水平，總額為1,885億美元，比去年同期下降14.1%。已公布交易數量同比下降19.5%，這是自2013年同期最低值以來的又一低值。目標為中國的併購總額為1,632億美元，比去年同期下降17.1%。境內併購活動比去年同期下降14.9%，達到1,385億美元。入境併購達到248億美元，比2023年同期下降27.7%。出境併購總額為139億美元，比去年同期下降8.1%，是自2022年同期最低值以來的又一低值。

從行業角度看，工業佔中國相關交易活動的20.4%市場份額，總額為399億美元，比去年同期下降20.4%。消費品和服務業佔14.3%的市場份額，總額為270億美元，比去年同期增長134.9%。高科技行業以14%的市場份額排名第三，總額為263億美元，按年下降12.0%。中金公司（3908）目前在中國參與的併購交易排行榜中領先，相關交易總額為206億美元，佔市場份額的10.9%。

股票資本市場方面，中國股票資本市場2024年首三季共籌集了415億美元，按年下降62.5% ， 這是自2008年最低前三季度總額以來的又一低值，發行數量同比下降58.2%。中國發行人的傳統IPO降至十多年的最低點，籌集了84億美元，比去年同期下降80.7%，IPO數量同比下降63.1%。中國公司通過增發籌集了87億美元，比去年下降76.5%。可轉債發行籌集了120億美元，比去年同期增長25.1%。來自高科技行業的中國發行人佔據了股票市場份額的26.9%，籌集了112億美元，比去年同期下降59.6%。工業行業發行額比去年下降59.2%，總計106億美元，佔25.6%的市場份額。金融行業以13.3%的市場份額排名前三，同比下降73.9%。中信證券在2024年前三季度以50億美元發行額和12.1%市場份額領先中國股票承銷商排行榜。

相比之下，債券資本市場的表現則顯得較為強勁。今年首三季，中國發行人的一級債券發行創下歷史新高，籌集了2.6萬億美元，同比增長4.9%。政府和機構佔據了市場份額的47.0%，籌集了1.2萬億美元，比去年前三季度下降5.0%。來自金融業的中國公司佔據了31.7%的市場份額，籌集了8,203億美元，比去年增長12.7%。工業佔據了9.8%的市場份額，籌集了2,537億美元，比去年同期增長16.9%。中信（CITIC）前三季度以1,987億美元募集額領先中國債券承銷商排行榜，佔7.7%的市場份額。

其他報道

澳門博彩業換錢黨刑事化相關法案料今個月盡快通過

人行前副行長范一飛受賄案一審被判死緩

美高梅中國：內地刺激經濟措施對澳門有相關性  對明年寄予厚望

京東下周一啟動雙11活動 京東服飾可「買一試三」

匯豐料明年本港樓價升半成 上調多隻地產股目標價

中銀航空租賃機隊按季增加13架至693架 430架自有機利用率99%

迅銷料內地UNIQLO新財年收入及盈利均錄增長 大中華區料開60間門店

施銘倫再度減持太古B

舜宇光學9月手機鏡頭出貨升6.3%至1.19億件 車載鏡頭升12.7% 

瑞安第三季銷售增2.7倍 融信中國9月銷售跌61%

安踏：第三季FILA零售錄低單位數跌幅

中匯集團：內地家長學生關注就業率  願意多付增值提高辦爭力

Airwallex在港獲證監會發資產管理牌照 明年初推Airwallex收益

上周港股反向ETF成交金額創紀錄 正向ETF撤資9年最多

七牛智能科技孖展現抽飛 超額認購由逾10倍縮至8.7倍

恒指收市升614點 成交降 北水流入過百億

財經花生︱譚仔三哥水煮湯回歸 首以油麵作主打 邀「大表哥」Stanley試食

結業潮︱柴灣漁灣邨U購Select門市本月底結業 分店數目較高峰期削六成

大摩：零售租金轉跌 寫字樓跌幅加快 看好領展

毛戈平再遞表來港申上市

人行設互換便利 滬深三大指數個別走 滬指險守3300點

內地據報要求密切關注理財產品贖回規模