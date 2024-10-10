澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合，在推動新馬路鄰近十六浦的「金碧坊」，在首階段推出10個美食攤位辦投，共收到67份標書，並公布結果，當中涵蓋初創品牌、特色老舖，以及提供中、葡、日、韓等多國美食商戶。其預計「金碧坊」於今年12月中旬至農曆新年前開始營運。民及旅客提供豐富的餐飲選擇，成為探索澳門多元美食文化的理想門戶。
澳博主席兼澳娛綜合常務董事何超鳳表示，澳娛綜合期待與商戶攜手，於「金碧坊」推出結合旅遊、美食、文化等跨領域融合的特色體驗，帶動居民及旅客走入片區，助力提振社區經濟，讓歷史片區活化工作發揮最大的社會效益。
此外，澳娛綜合進一步宣布，繼較早前到深圳、上海、北京、台灣和曼谷推廣之後，於10月7日再次以「澳門傳奇之旅」為主題舉辦「澳娛綜合旅遊業界推介會（新加坡站）」，向當地業者介紹旗下蘊含「旅遊＋」創新元素的度假村、酒店及旅遊產品，包括期間限定的專屬優惠。何超鳳表示，透過今次活動，鞏固澳娛綜合在新加坡的在地商務夥伴網絡，並進一步開拓海外旅客市場。
當中澳娛綜合除了向業界推廣連早餐酒店套票，亦向會展人士打造包含港澳來回車票的酒店住宿套票，並向新加坡推廣蜜月之旅。其亦向當地推廣母公司澳門旅遊娛樂公司旗下葡京、新麗華及澳門雅辰等多間酒店。
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