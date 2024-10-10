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吉利汽車：暢旺銷情有望延續至10月 極氪未有赴港上市計劃

吉利汽車（0175）行政總裁桂生悅於股東特別大會後接受香港電台時表示，汽車已成為日常生活必需品，行業未受消費者信心不足影響，加上各地政府推出「以舊換新」等補貼政策，相信有利整體市場健康發展。他續稱，9月屬行業傳統旺季，整體汽車行業銷情理想，相信勢頭能夠延續至10月。

被問到旗下極氪（美：ZK）會否來港作第二上市，他指出目前沒有到香港上市的計劃，認為近年香港資本市場由「增量市場」變成「存量市場」，資金大多湧向每個行業的龍頭公司，認為吉利現階段需要致力做好銷量表現，以爭取市場關注。

歐盟向由中國出口的純電動車加徵關稅，中國與歐盟就此繼續磋商，桂生悅形容歐盟不是「鐵板一塊」，例如德國投票反對方案，盼各方能夠在磋商中得到答案，又強調集團只能努力做好產品，以得到市場青睞。

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