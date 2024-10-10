恒生回覆表示，由於技術問題，周二晚上該行外匯孖展買賣服務曾一度出現運作不穩，以致未能正確顯示部份外匯報價，影響部份客戶的孖展交易。該行隨即為受影響客戶取消所有相關交易，並還原戶口狀況以避免對客戶構成損失。恒生表示，已發出短訊通知相關客戶，就事件帶來不便深感抱歉。

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