有恒生銀行（0011）客戶收到通知，指恒生周二（8日）晚上9時50分至10時40分期間，外匯及貴金屬買賣服務系統出現技術性問題，導致戶口發生異常的交易，該行已為取消所有相關之交易。
恒生回覆表示，由於技術問題，周二晚上該行外匯孖展買賣服務曾一度出現運作不穩，以致未能正確顯示部份外匯報價，影響部份客戶的孖展交易。該行隨即為受影響客戶取消所有相關交易，並還原戶口狀況以避免對客戶構成損失。恒生表示，已發出短訊通知相關客戶，就事件帶來不便深感抱歉。
其他報道
澳博旗下澳娛綜合金碧坊最快12月中旬營運 到新加坡推廣拓海外市場
報告：今年首三季中國投資銀行費用跌25% 併購活動降至十多年來最低
中銀航空租賃機隊按季增加13架至693架 430架自有機利用率99%
迅銷料內地UNIQLO新財年收入及盈利均錄增長 大中華區料開60間門店
舜宇光學9月手機鏡頭出貨升6.3%至1.19億件 車載鏡頭升12.7%
Airwallex在港獲證監會發資產管理牌照 明年初推Airwallex收益
財經花生︱譚仔三哥水煮湯回歸 首以油麵作主打 邀「大表哥」Stanley試食
結業潮︱柴灣漁灣邨U購Select門市本月底結業 分店數目較高峰期削六成