友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，衷心感謝客戶對「友邦峻宇會」的支持，踏入第二年，集團的健康使命將進一步昇華，為客戶帶來革命性的健康長壽概念，並透過提供最新的醫療科學方案，幫助客戶超越自身年齡的狀態。

至於全新的健康無限方案是以前瞻和預防性的方法，幫助客戶有效管理健康。通過早期檢測及評估，儘早為客戶找出影響健康的根源及風險因素，並透過精確測量和持續監測，為客戶提供個人化的醫療及保健支援和建議。目標是讓客戶的身體機能、心理健康、和代謝機能達到最佳狀態，以增強整體健康水平，達到健康長壽。服務將於十一月正式推出，供「友邦峻宇會」會員及特選保險計劃客戶選用。

同樣於去年成立的「友邦財富管理中心」，客戶除可於中心內與財務策劃顧問會面，獲得專業的保險保障方案，中心更備有財富管理策劃及傳承規劃團隊駐守，可以隨時給予客戶相關建議。短短一年間，專責團隊已經為高淨值客戶，提供超過6千次不同的財富管理服務。中心更夥拍多個國際機構組成顧問團隊，為有需要客戶以轉介形式提供信託、傳承、稅務、法律以及保費融資等服務，為業界首個專為高淨值客戶一站式提供多個專業範疇服務的財富管理中心。集團即將推出轉介設立家族辦公室服務，讓客戶在專業合作夥伴的支援下建立家族辦公室，實現家族財富傳承，更全面照顧客戶多方面的財富管理需要。

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