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麗國料全年虧損擴大至最多22.8億 旗下麗展蝕38.6億    

麗新系旗艦麗新國際（下稱麗國）（0191）及旗下麗新發展（下稱麗展）（0488）同時發出盈利預警。麗展受到應佔合營公司虧損增加影響，估計股東應佔虧損介乎34.9億元至38.6億元，較去年度同期虧損29.66億元，進一步增加17.67%至30.14%。

至於麗國，其指出，由於旗下麗新發展（下稱麗展）（0488）及其附屬公司應佔合營公司虧損增加，致其預期截至今年7月底止年度會錄得股東應佔虧損20.6億至22.8億元，較去年同期虧損16.65億元，增加23.72%至36.94%。麗國及麗展均表示，將於10月18日公布年度業績。

資料顯示，現時麗國持有麗展55.6%。麗展的主要合營公司項目，則包括中環建設銀行大厦、蘇格蘭安德魯斯費爾蒙酒店，及和帝國集團合作的藍塘傲等項目。

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