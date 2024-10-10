至於麗國，其指出，由於旗下麗新發展（下稱麗展）（0488）及其附屬公司應佔合營公司虧損增加，致其預期截至今年7月底止年度會錄得股東應佔虧損20.6億至22.8億元，較去年同期虧損16.65億元，增加23.72%至36.94%。麗國及麗展均表示，將於10月18日公布年度業績。

資料顯示，現時麗國持有麗展55.6%。麗展的主要合營公司項目，則包括中環建設銀行大厦、蘇格蘭安德魯斯費爾蒙酒店，及和帝國集團合作的藍塘傲等項目。

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