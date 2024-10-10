剔除波動較大的食品及能源價格，9月核心CPI按月升0.3%，較預期高出0.1個百分點；按年計算，9月核心CPI升3.3%，從7月和8月的3.2%升幅回升。

此外，美國就業市場數據轉弱。在截至10月5日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增長3.3萬人，總人數增至25.8萬人，高於市場預期的23萬人，創14個月新高。在截至9月28日當周，持續申領失業救濟人數按周增長4.2萬人，總數增至186.1萬人，高於預期的183萬人。

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