道瓊斯工業平均指數收跌57點，跌幅0.14%，報42454點。標普500指數收跌11點，跌幅0.21%，報5780點。納斯達克綜合指數收跌9點，或0.06%，報18282點。

家得寶跌1.47%，報409.96美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而聯合健康升1.1%，報597.7元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報229.04元，跌0.21%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.08元，升0.13%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.65元，升0.79%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報583.83元，跌1.13%，英偉達(美：NVDA)收市報134.81元，升1.62%，微軟(美：MSFT)收市報415.84元，跌0.38%，Tesla (美：TSLA)收市報238.77元，跌0.94%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報519點。德國DAX指數收跌0.23%，報19210點；法國CAC 40指數跌0.25%，報7541點；英國富時100指數收跌0.08%，報8237點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.31%，報7469點。

美國2年期債息曾高見4.0914厘，是8月16日4.1042厘後最高。其後跌最多1.81%，低見3.9489厘，是10月9日3.9374厘後最低。收市報3.9573厘，是10月4日後收市新低，當日報3.9217厘。

美國10年期債息曾高見4.1158厘，是7月31日4.153厘後最高。其後倒跌最多0.63%，低見4.0471厘，是10月9日4.0042厘後最低。今日收市報4.0608厘，是10月8日後收市新低，當日報4.0119厘。

美2年期10年期債息差擴大，高見12.525基點，是10月4日14.925基點後最高。收市報9.937點，是10月3日後收市新高，當日報13.837點。

美3個月10年期債息差續倒掛，曾收窄至53.892基點，是2023年10月26日49.233基點後最窄。收市報58.987基點，是2023年10月31日後收市最窄，當日報54.467基點。連續9日收窄，累計27.967基點，對上一次連續9日是2012年3月19日。

金龍指數曾升最多1.54%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見7562.23點，是10月8日7719.19點後最高。收市報7469.78點，是10月8日後收市新高，當日報7544.27點。

道指曾跌最多0.48%，是10月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.23%。低見42308.04點，是10月9日41993.35點後最低。收市報42454.12點，是10月8日後收市新低，當日報42080.37點。

標指曾跌最多0.47%，是10月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見5764.76點，是10月9日5745.02點後最低。收市報5780.05點，是10月8日後收市新低，當日報5751.13點。

納指曾跌最多0.75%，是10月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見18154.18點，是10月9日18133.02點後最低。收市報18282.05點，是10月8日後收市新低，當日報18182.92點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月4日。

其他報道

北水增持馬可數字科技 減持融創中國