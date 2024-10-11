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上證報：專家稱年內存款利率仍有調降空間

上海證券報亦引述業內人士認為，在貸款市場報價利率下行、存量房貸利率調整的背景下，近期中小銀行下調存款利率主要是為了緩解淨息差收窄的壓力，也是對此前國有大行下調存款利率的跟隨「補降」，預計後續存款利率仍有下調空間。

報道引述東方金誠首席宏觀分析師王青稱，預計10月20日兩個期限品種的貸款市場報價利率（LPR）報價會跟進政策利率下調20到25個基點。10月底前，存量房貸利率基本上調整完畢，這也是部分銀行本月調降存款利率的催化因素。

中信證券首席經濟學家明明表示，中小銀行下調存款利率主要是為了緩和淨利差收窄的壓力，且此次調整也是國有大行下調存款利率後中小銀行的跟隨「補降」。

光大證券分析師張旭稱，「存款利率下行是大概率事件，存款利率調整中『輪次』或『批次』的概念將逐漸淡化」，建議採用「大行帶頭、股份制銀行快速跟進、其餘銀行有序跟隨」的模式，快速開啟新一輪存款減息。

張旭表示，「鑑於10月LPR或將下行至少20個基點，我認為存款利率下行幅度不宜低於20個基點」，銀行可以在不影響公平有序的競爭秩序的前提下，在存款利率市場化調整機制的框架內，根據存款市場的供需狀況、金融市場利率的走勢以及本行的實際情况，更為靈活地調整其對於存款產品的定價。

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