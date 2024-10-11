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內地金融時報：SFISF發揮空間很大

人行昨公布落實推「SFISF」互換便利後，人行主管的金融時報引述接近央行人士報道，互換便利期限不超過1年，到期後可申請展期；抵押品範圍未來可能會視情况擴大；這些操作上的靈活性均表明，工具未來將有很大的發揮空間。

報道引述業內專家稱，互換便利將大幅提升機構的資金獲取能力和股票增持能力。

強調互換便利市「以券換券」，不擴大基礎貨幣投放規模。中國銀行間市場交易商協會副會長徐忠表示，此次「互換便利」在實施過程中，沒有基礎貨幣投放，不存在「擴表」，並不是所謂的「央行下場入市」。

「互換便利性將大幅提升機構的資金獲取能力和股票增持能力」。業內專家解釋，透過互換便利操作，非銀機構可以將手裡流動性較差的資產替換為國債、央票，便於在市場上回購或賣出融資。「此舉可顯著增強相關機構獲取資金的便利性，且互換融資被限定於投資股票市場，有利於更好發揮證券、基金、保險公司的穩定市場作用」。該專家補充道。

報道稱，專家表示，今年以來，受多種因素影響，國內A股市場表現不佳，部分投資人心態不穩、信心受損。互換便利性作為長期制度性安排，有利於增強資本市場韌性，抑制羊群效應等順週期行為，維護市場穩定；也有利於調動非銀機構的參與度，提升貨幣政策在資本市場的傳導效率，平衡好債券、股市等市場的發展。

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