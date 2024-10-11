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中證監：加強期貨市場監管 抑制過度投機 推進期貨市場對外開放

新華社發稿稱，日前，國務院辦公室轉發中國證監會等部門《關於加強監管防範風險促進期貨市場高品質發展的意見》，加強期貨市場監管，要形成中國特色期貨監管制度和業務模式總體框架。同時稱部署了8方面17項重點措施，抑制過度投機；允許境外期貨交易所推出更多掛鉤境內期貨價格的金融商品等。強化高頻交易全過程監管。嚴厲打擊操縱市場、內線交易、編造散播假訊息等違法違規行為。

《意見》稱，切實加強期貨市場監管，有效防範期貨市場風險，強力促進期貨市場平穩運作和高品質發展，協助維護產業鏈供應鏈安全、經濟金融安全和社會預期穩定，更好服務實體經濟高品質發展，服務建構新發展格局和中國式現代化。

《意見》提出，到2029年，形成中國特色期貨監管制度和業務模式總體框架，期貨市場監管能力顯著增強，品種布局與國民經濟結構更加適配，市場深度和定價能力進一步提高，建成一支誠信守法、專業穩健、服務高效率的中介機構團隊。2035年，形成安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的期貨市場體系，主要品種吸引全球交易者充分參與，大宗商品價格影響力和市場競爭力顯著增強，中介機構綜合實力和國際競爭力進一步提高。到本世紀中葉，建成產品齊全、功能完備、服務高效、運作穩健、價格輻射全球的世界一流期貨交易所，大幅提升期貨市場服務國民經濟、配置全球資源能力，為中國式現代化和金融強國建設提供有力支撐。

《意見》部署了8方面17項重點措施。一是嚴格監管期貨交易行為。落實帳戶實名制、交易者適當性等監管要求。二是嚴厲打擊期貨市場違法。採取有效措施，抑制過度投機。依法嚴厲打擊操縱市場等違法違規行為。三是加強期貨公司全過程監管。強化期貨公司股權管理與法人治理。規範期貨公司及其子公司經營活動。健全期貨公司風險出清長效機制。四是強化期貨市場風險防範。完善期貨保證金封閉運作和安全存管規則。常態化進行期貨市場壓力測試。提高期貨市場結算、交割等的安全保障水準。五是提升商品期貨市場服務實體經濟效率。完善商品期貨市場品種佈置。持續改善企業避險交易的制度環境。引導企業依期貨價格訊號合理安排生產經營。六是穩慎發展金融期貨和衍生性商品市場。發揮股指期貨選擇權穩定市場、活躍市場的雙重功能。穩妥有序推動商業銀行參與國債期貨交易試辦。完善資本市場領域衍生性商品監理規則。七是穩步推進期貨市場對外開放。有序拓寬商品期貨市場開放範圍。研究股指期貨、國債期貨納入特定品種對外開放。允許境外期貨交易所推出更多掛鉤境內期貨價格的金融商品。強化開放環境下的監管能力建構。八是深化期貨市場監理協作。加強期貨監管與股票、債券、基金等監管的數據資訊共享。強化跨部門、跨區域監管協同。

其中提出，嚴格監管期貨交易行為，強化高頻交易全過程監管。堅持從維護交易公平和市場穩定運作出發，加強高頻交易監管。持續優化特定程序化交易報備製度。完善高頻交易監理規則。根據市場發展變化，適時優化申報收費實施範圍及收費標準。規範期貨交易所和期貨公司的手續費減收行為，取消高頻交易的手續費減收。加強期貨公司席次及客戶設備連接管理。規範期貨公司使用期貨交易所主機交易託管資源。

堅決抑制過度投機炒作方面。意見提出，督促銀行機構進一步加強信貸管理，嚴防企業違規使用信貸資金從事大宗商品期貨投機交易。不斷完善監管規則，及時採取有效措施，堅決抑制過度投機，防止資金異常進出和價格異常波動。加強期現價格偏離監測評估，及時發現及處置苗頭性、傾向性問題。

從嚴查處違法違規方面。意見提出，嚴厲打擊操縱市場、內線交易、編造散播假訊息等違法違規行為，加強公開曝光，對嚴重違規者實施市場禁入。從嚴從快查辦期貨市場大要案件，著力實現精準執法、有效率執法。加強央地、部門協同，提升非法期貨活動查處能力。加大對以商品中遠期交易名義進行「類期貨」交易的地方交易場所的清理整頓力度。

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