國家財政部舉行新聞發布會，財政部長藍佛安表示，將在近期陸續推出一籃子針對性增量政策，其中一個方向是加力支持地方化解政府債務風險，除每年繼續在新增專項債限額中專門安排一定規模的債券用於支援化解存量政府投資項目債務外，擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險。
藍佛安表示，政策是近年來出台的支持化債力度最大的一項措施，將大大減輕地方化債壓力，可以騰出更多的資源發展經濟，提振經營主體信心，鞏固基層「三保」，相關政策待履行法定程式後再向社會作詳盡說明。
另一個方向是運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支援推動房地產市場止跌回穩。副部長廖岷表示，專項債券允許可用於土地儲備，主要是考慮到當前各地閒置未開發的土地相對較多，支持地方政府使用專項債券回收符合條件的閒置存量土地，確有需要的地區也可以用於新增的土地儲備專案。廖岷指政策既可以調節土地市場的供需關係，減少閒置土地，增強對土地供給的調控能力，又有利於緩解地方政府和房地產企業的流動性和債務壓力。
廖岷又指，當局將積極研究出台有利於房地產平穩發展的增量措施，支持收購存量房。考慮到當前已建待售的住房相對較多，主要會採取兩項支持措施，包括利用專項債券來收購存量商品房，用於各地的保障性住房，另外保障型安居工程補助資金將作調整，適當減少新建規模，支援地方更多通過消化存量房的方式來籌集保障性住房的房源。
藍佛安公布增量政策方向，還有發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展；以及加大對重點群體的支持保障力度，國慶日前已向困難群眾發放一次性生活補助，下一步還將針對學生群體加大獎優助困力度，提升整體消費能力。
藍佛安強調，逆週期調節絕不僅僅是以上的四點，這四點是目前已經進入決策程式的政策，當局還有其他政策工具也正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。至於額外發債槓桿的規模，藍佛安未有提及具體數字，中央政府在提升舉債空間和赤字有較大空間。