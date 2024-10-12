藍佛安表示，政策是近年來出台的支持化債力度最大的一項措施，將大大減輕地方化債壓力，可以騰出更多的資源發展經濟，提振經營主體信心，鞏固基層「三保」，相關政策待履行法定程式後再向社會作詳盡說明。

另一個方向是運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支援推動房地產市場止跌回穩。副部長廖岷表示，專項債券允許可用於土地儲備，主要是考慮到當前各地閒置未開發的土地相對較多，支持地方政府使用專項債券回收符合條件的閒置存量土地，確有需要的地區也可以用於新增的土地儲備專案。廖岷指政策既可以調節土地市場的供需關係，減少閒置土地，增強對土地供給的調控能力，又有利於緩解地方政府和房地產企業的流動性和債務壓力。

廖岷又指，當局將積極研究出台有利於房地產平穩發展的增量措施，支持收購存量房。考慮到當前已建待售的住房相對較多，主要會採取兩項支持措施，包括利用專項債券來收購存量商品房，用於各地的保障性住房，另外保障型安居工程補助資金將作調整，適當減少新建規模，支援地方更多通過消化存量房的方式來籌集保障性住房的房源。

藍佛安公布增量政策方向，還有發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展；以及加大對重點群體的支持保障力度，國慶日前已向困難群眾發放一次性生活補助，下一步還將針對學生群體加大獎優助困力度，提升整體消費能力。

藍佛安強調，逆週期調節絕不僅僅是以上的四點，這四點是目前已經進入決策程式的政策，當局還有其他政策工具也正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。至於額外發債槓桿的規模，藍佛安未有提及具體數字，中央政府在提升舉債空間和赤字有較大空間。